Iz reke potegnili že 41 trupel, Trump ostro: Vsega je kriv Joe Biden

V ameriški prestolnici Washington so iz reke Potomac po sredinem trčenju vojaškega helikopterja in potniškega letala do danes potegnili več kot 40 trupel. Našli so tudi črno skrinjico potniškega letala družbe American Airlines, ki je bilo na poti v Washington iz Wichite v Kansasu s 60 potniki in štirimi člani posadke.

Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je davi na televiziji Fox dejal, da črne skrinjice vojaškega helikopterja blackhawk, na katerem so bile tri osebe, še niso odkrili. Dodal je, da preiskujejo tudi poročila o tem, da naj bi helikopter letel višje od predpisane dovoljene meje 61 metrov in ali je posadka uporabljala očala za nočno opazovanje.

To je namreč na svojem družbenem mediju Truth Social objavil ameriški predsednik Donald Trump, in sicer, da je helikopter letel veliko višje od predpisane meje 200 čevljev (61 metrov). Znova je namignil, da je bil za nesrečo kriv pilot helikopterja, česar ga je že okrivil v sredo zvečer takoj po nesreči.

Na novinarski konferenci je poleg tega za nesrečo krivil še politiko vključevanja vlade predsednika Joeja Bidna in zagotovil, da bo sam zaposlil le najboljše in najbolj pametne kontrolorje poletov.

Večja težava je denar

Ameriški mediji opozarjajo, da je večja težava pomanjkanje denarja, zaradi česar Zvezni upravi za zračni promet (FAA) primanjkuje okrog 3000 kontrolorjev. Poleg tega Newsweek navaja, da je tudi Trumpova prva vlada leta 2017 potrdila odločitev o spodbujanju zaposlovanja invalidov pri FAA.

Leta 1967 ustanovljen Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB), ki deluje v okvirju ministrstva za promet, vodi preiskavo, preiskovalci pa opozarjajo pred špekulacijami in prehitrimi sklepi.

Preiskave podobnih nesreč običajno namreč trajajo do dve leti ali dlje, vendar pa je NTSB v četrtek sporočil, da bodo uvodne ugotovitve objavljene v 30 dneh.

FAA je medtem prepovedala helikopterski promet v bližini zelo prometnega letališča Ronald Reagan, kjer je bilo doslej že veliko trčenj letal in helikopterjev.