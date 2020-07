Iz morja izvlekli pet ton plastike

Zgled najmlajšim

Napolnili so 1200 vreč. FOTO: Scisettialfio/Getty Images

110 prostovoljcev se je lotilo čiščenja.

Manj turističnega obiska na obali, ki letos šteje občutno manj gostov kakor prejšnja leta, je odlična priložnost, da si morsko dno oddahne, so sklenili pobudniki obsežne čistilne akcije. Iz morja ob kraju Molunat v občini Konavle na jugu Dalmacije, tik ob meji s Črno goro, so potegnili kar 4800 kilogramov plastike oziroma več kot 20.000 plastenk in druge embalaže. Napolnili so 1200 vreč za odpadke.Pobudnica je bila 20-letna domačinka, inštruktorica potapljanja, ki je z različnih koncev naše južne sosede zbrala 110 prostovoljcev, da so se pognali v globino in morsko dno razbremenili plastičnega odpada. Spremljalo jih je deset bark, dogodek pa so spremljali tudi številni najmlajši, šokirani, da na videz tako čisto in bistro morje v resnici kazi toliko plastične embalaže. Šokirani so bili tudi starejši domačini, zdaj nedvomno olajšani, ker je njihov okoliš čistejši, akcija pa je bila nadvse zanimiva tudi za člane združenja Oceanus iz Splita, študente morske biologije. Plastične odpadke močni morski tokovi in vetrovi prinašajo predvsem iz Albanije, na gladini se tako pojavljajo pravi plastični otoki, ki jih nato odnese vse do plaž in drugih delov obale, velik del pa jih potone na morsko dno.Kot so prepričani udeleženci, večina prebivalstva in turistov pozablja, kako dragocen vir življenja je morje, za Hrvaško, katere gospodarstvo je izjemno odvisno od turizma, pa še posebno, zato so takšne akcije nujne. Klara na družabnih omrežjih redno obvešča o nadvse skrb vzbujajočem stanju Jadrana, njeni posnetki onesnaženega morja pa so se očitno dotaknili številnih, zato se strinjajo, da bi morali takšne akcije organizirati pogosteje.