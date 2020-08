Iz karantene pobegnilo 59 migrantov

Iz športne dvorane, kjer so bili v karanteni, blizu Cartagene na jugovzhodu Španije je pobegnilo 59 migrantov, poročajo tamkajšnji mediji. Migranti so morali v karanteno, ko so oblasti ugotovile, da so bili v stiku z osebo, okuženo z novim koronavirusom.



Policija je v obsežni iskalni akciji doslej prijela 15 pobeglih migrantov in jih vrnila v karanteno. Migranti so v Španijo prišli prejšnji teden preko Sredozemskega morja s čolnom.



Današnji incident je le zadnji v nizu podobnih dogodkov v tem delu Španije. V sredo je okoli 100 migrantov pobegnilo iz karantene v pristanišču Cartagena, a so kmalu vse našli in vrnili v karanteno.