Iz Ischgla spet slabe novice: se bo katastrofa ponovila?

Iz smučarskega središča Ischgl na avstrijskem Tirolskem, kjer so pred slabima dvema letoma zabeležili enega prvih večjih izbruhov novega koronavirusa v Evropi, znova prihajajo slabe novice. V enem od tamkajšnjih barov je bil namreč na testiranju za novi koronavirus pozitiven eden od zaposlenih, zaradi česar naj bi se zdaj testirali vsi obiskovalci.

Gre za zelo priljubljen bar po imenu Kitzloch, kamor zahajajo številni smučarji. Oblasti na avstrijskem Tirolskem so zdaj javno pozvale, da naj se vsi, ki so bili v tem baru v četrtek ali petek, preventivno testirajo, in sicer s testom PCR. Poleg tega naj v prihodnjih dveh tednih ravnajo še posebej zaščitno, nosijo maske tipa FFP2, se izogibajo množicam in spremljajo svoje zdravje.

Pred dvema letoma žarišče Evrope

Ischgl je znan ne le po svojih smučiščih, temveč tudi po živahnem t. i. apres-ski dogajanju oziroma zabavah, ki potekajo med in po smučanju. Iz Ischgla naj bi okuženi turisti, ki so po izbruhu okužb in razglasitvi karantene panično bežali domov, v začetku leta 2020 novi koronavirus raznesli v številne evropske države.

Mnogi med njimi naj bi se okužili prav v Kitzlochu. Neodvisno poročilo, objavljeno oktobra 2020, je namreč pokazalo, da je v tem lokalu takrat delalo več ljudi, čeprav so imeli simptome, podobne gripi, pristojni pa so podcenjevali resnost situacije.

V Avstriji sicer zdaj za lokale, tudi na smučiščih, veljajo strožja pravila, kot so pred dvema letoma. Uslužbenci morajo nositi maske FFP2, enako velja za goste, razen ko sedijo za mizo. Vstop v lokale je dovoljen le cepljenim proti covidu-19 in prebolevnikom.

Britanski smučarji so se morali vrniti

Zaradi novih protikoronskih pravil, ki jih je Avstrija uvedla za vstop v državo, je v nedeljo brez pričakovanih smučarskih počitnic na avstrijskem Tirolskem ostalo okoli sto Britancev..

Kot je danes pojasnila policija v tirolskem Innsbrucku, britanski turisti ob prihodu na tamkajšnje letališče niso predložili negativnih izvidov veljavnih testov PCR niti potrdil o cepljenju s poživitvenimi odmerki. Večina jih je zato nemudoma poletela nazaj v domovino.

Velika Britanija je na seznamu držav, kjer je močno razširjena koronovirusna različica omikron, zato veljajo za Britance pri vstopu v Avstrijo od sobote še posebej stroga pravila - če niso cepljeni s poživitvenim odmerkom in tudi niso opravili testa PCR, morajo nemudoma v karanteno. Enaka pravila veljajo tudi za potnike iz Nizozemske, Danske in Norveške, kjer se je omikron prav tako že močno razširil.

V Avstriji sicer od danes veljajo tudi strožja pravila za obratovanje turističnih objektov in lokalov, ki se morajo po novem zapreti najkasneje do 22. ure. Tako bo tudi za silvestrovo.

Po tritedenskem strogem zaprtju za vse, tudi cepljene in prebolevnike, v novembru in decembru je sedemdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev v Avstriji občutno padla in trenutno znaša le okoli 170. A strokovnjaki zaradi širjenja omikrona napovedujejo skorajšnji ponovni vzpon okužb.