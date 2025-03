Iz bolnišnice Gemelli prišle spodbudne informacije o papeževem zdravju

Zdravstveno stanje papeža Frančiška, ki se že skoraj mesec dni v rimski bolnišnici Gemelli zdravi za pljučnico, ostaja stabilno in se še naprej postopno izboljšuje, so njegovi zdravniki danes zapisali v večernem poročilu. Papež kljub bolezni dela in je odobril postopek za preučitev reform Cerkve, poročajo tuje tiskovne agencije

Nadaljujejo terapijo s kisikom

Pri zdravljenju 88-letnega cerkvenega poglavarja nadaljujejo terapijo s kisikom, postopno pa se zmanjšuje potreba po neinvazivni mehanski ventilaciji ponoči. Papež sicer še naprej potrebuje bolnišnično zdravljenje, fizikalno terapijo in dihalne vaje, so zdravniki zapisali po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa.

Kot omenjeno, je odobril triletni postopek za preučitev reform Katoliške cerkve. Kot je v današnjem pismu škofom in patriarhom zapisal generalni tajnik sinode, kardinal Mario Grech, bo oktobra 2028 v Vatikanu o tem potekal cerkveni zbor.

Sklic srečanja gre po navedbah avstrijske tiskovne agencije APA razumeti kot znak, da želi papež kljub slabemu zdravju ostati na položaju. Reforme, o katerih bodo razpravljali na srečanju, vključujejo možnost, da bi ženske služile kot katoliški diakoni in večje vključevanje oseb LGBTQ v Cerkev. Sinoda bo imela v treh letih pred vrhom leta 2028 posvetovanja s katoličani po vsem svetu, dodaja APA.