Ivica po tridesetih letih našel pokojnega brata

V hrvaški masovni grobnici so po več desetletjih identificirali tudi Jovana Josipa Krošnjarja, ki je bil ubit pri padcu Vukovarja, poroča 24sata. Star je bil komaj 17 let. Brat Ivica FraniĆ se je takrat zaobljubil, da ga bo našel.

»Mami sem se obljubil, da ga bom našel. S pomočjo pristojnih služb sem na tem delal več let in mi je končno uspelo. Brat je bil identificiran z več kot 99 odstotki DNK analize in ne dvomim, da je to on. Oba bova končno našla svoj mir,« je dejal Ivica, eden od poveljnikov obrambe Vukovarja leta 1991.

Ivica: Koga je motil ta otrok?

Ivica je 30 let je iskal svojega brata, ki je bil dan pred padcem Vukovarja, 17. novembra 1991, ustreljen v tilec. Po njegovih besedah so ga ubili le zato, ker so pripadniki paravojaških enot vedeli, kdo je njegov brat. »Star je bil komaj 17 let. Koga je motil ta otrok? Če so me hoteli, bi morali najti mene,« si že več desetletij ponavlja Ivica.

Jovana Josipa so v preteklosti prestavljali iz ene grobnice v drugo, večni mir pa bo očitno našel na množičnem grobišču na Novem pokopališču v Vukovarju, od koder so ga pred leti izkopali.