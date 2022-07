Ivano Trump našli neodzivno pod stopnicami

Kot strela z jasnega je udarila novica, da je v 74. letu starosti umrla prva žena nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa Ivana Trump. Zadnja leta se je redko pojavljala v javnosti, a tisti, ki so jo kje opazili, pravijo, da je bila zadnje mesece videti precej slabotno. Natančen vzrok smrti nekdanje smučarke in manekenke, ki je pozneje postala uspešna poslovna ženska, še ni znan, po prvih informacijah so jo našli nezavestno in neodzivno na dnu stopnic v njenem newyorškem stanovanju.

Pred štirimi leti se je udeležila zabave pred podelitvijo grammyjev, sicer pa se zadnja leta v javnosti ni pogosto pojavljala. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Njeno smrt je svetu prvi sporočil Donald Trump, ki je na družabnem omrežju zapisal: »Z veliko žalostjo v srcu sporočam vsem tistim, ki so jo ljubili, in teh ni bilo malo, da je umrla Ivana Trump. Bila je čudovita, lepa in neverjetna ženska, ki je živela krasno in navdihujoče življenje. Njen največji ponos in veselje so bili njeni trije otrociin. Bila je tako zelo ponosna nanje in mi vsi smo bili ponosni nanjo. Počivaj v miru, Ivana.«

Nedolgo za očetom sta se javno od mame poslovila tudi Ivanka in Eric. »Smrt mame mi je zlomila srce. Bila je pametna, krasna, šarmantna, strastna in neverjetno smešna. Bila je zgled moči, vztrajnosti in odločnosti. Živela je polno in nikoli ni izpustila priložnosti za smeh in ples,« je ob zbirki fotografij, na katerih je z mamo pozirala kot mala deklica, zapisala Ivanka, družinske fotografije pa je ob svojem zapisu objavil tudi Eric, ki je Ivano opisal kot »uspešno poslovno žensko, odlično športnico, lepotico ter skrbno mamo in prijateljico«.

Sanjski par

Edina hči Donalda in Ivane je dobila ime po mami. FOTO: Vanina Lucchesi/afp

Ivana se je rodila 20. februarja 1949 v takratni Češkoslovaški kot. Pri štirih letih je začela smučati in se kmalu pridružila mladinski smučarski reprezentanci, kar ji je omogočilo, da je lahko potovala zunaj meja domovine, in kmalu je spoznala, da ne želi živeti v deželi pod komunističnim režimom. Da bi pridobila avstrijsko državljanstvo, se je leta 1971 poročila s prijateljem, sicer smučarskim inštruktorjem. Z njim se je preselila v Los Angeles in dve leti po poroki zaprosila za ločitev. Pot jo je nato zanesla v Kanado, kjer se je prvič srečala z manekenstvom. Prav temu poklicu se lahko zahvali, da je leta 1976, ko je službeno obiskala New York, spoznala Donalda Trumpa in se eno leto pozneje z njim tudi poročila. Od vseh njenih štirih zakonov je prav ta trajal najdlje, dobro desetletje, in njuna ljubezen je bila med drugim tema v njeni knjigi spominov z naslovom Raising Trump (Vzgajati Trumpa, op. p.), ki jo je objavila leta 2017. »Moj šesti čut mi je pravil, da je Donald pameten in ima dober smisel za humor, da je dober človek,« se je spominjala Ivana, ki je le nekaj mesecev po poroki rodila njunega prvega otroka Donalda mlajšega, leta 1981 mu je sledila Ivanka, še tri leta pozneje Eric.

Ivana in Donald sta kmalu postala sanjski par. Bila sta ne le zaljubljena, ampak sta sodelovala tudi poslovno in lotila sta se nekaj največjih gradbenih projektov v New Yorku in sosednjem New Jerseyju. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja sta se hitro povzpenjala po družbeni lestvici in tudi lestvici najbolj vplivnih in premožnih Newyorčanov. Da je imela Ivana velike zasluge pri njegovem uspehu, je priznal celo Donald sam. A leta 1989 so se začele težave. Med smučarskim oddihom v Coloradu sta se ves čas prepirala, menda naj bi Ivana prav takrat izvedela, da jo Donald vara z Marlo Maples, ki je pozneje postala njegova druga žena ter mu tudi rodila hčerko. Eno leto pozneje sta bila ločena, Ivana je ob ločitvi prejela 14 milijonov dolarjev, vilo s 45 sobami v zvezni državi Connecticut, stanovanje v slovitem hotelu Trump Plaza in dovoljenje, da enkrat letno uporablja Donaldovo počitniško rezidenco na Floridi Mar-a-Lago.

Bila je neizmerno ponosna na svoje otroke. FOTO: Instagram

Kljub temu da bi lahko s premoženjem, ki ga je dobila ob ločitvi, lagodno živela tudi brez dela, pa to ni bil njen način. Imela je poslovno žilico, rada je odkrivala vedno nove stvari in sodelovala pri zanimivih projektih. Tako se je preizkusila kot igralka, pisateljica, kolumnistka, modna oblikovalka, leta 1998 je kupila celo 33 odstotkov druge največje časopisne hiše na Hrvaškem Slobodne Dalmacije. V Hrvaško se je sicer zaljubila že kot otrok, saj so njeni starši radi in pogosto tam dopustovali.

Kmalu po ločitvi od Trumpa se je poročila še v tretje, a zakon s poslovnežem Riccardom Mazzucchellijem je trajal le dve leti, končal pa se je s tožbami z vseh strani. Riccarda je Ivana tožila za 15 milijonov dolarjev, ker da je prekršil klavzulo o zaupnosti iz njune predporočne pogodbe, Riccardo pa je vložil tožbo zoper njo in Donalda zaradi obrekovanja. Na koncu so se pogodili za neznano vsoto. Kljub večkrat strtemu srcu pa Ivana ni nehala verjeti v ljubezen, leta 2008 se je poročila še v četrto, in sicer na posesti Mar-a-Lago. Italijanski igralec in model Rossano Rubicondi je bil od nje mlajši 23 let in zakon je trajal manj kot eno leto. Kljub temu sta ostala prijatelja in po ločitvi sta se tu in tam še dobivala vse do leta 2019, ko je bilo razmerja dokončno konec. Rubicondi je umrl oktobra lani, star 49 let. Na pogreb je prišla tudi Ivana in mnogi očividci so že takrat dejali, da ni bila videti najbolje.