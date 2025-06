Ivana na dopustu v Grčiji doživela šok: Slekli so me do golega

Medtem ko številni turisti na družbenih omrežjih poročajo o slabih apartmajih, gneči in neokusni hrani, je Ivana iz Beograda na facebooku opisala bistveno hujše doživetje s počitnic v Solunu. Njeno potovanje se je spremenilo v pravo moro.

Ivana se je s prijatelji in družino odpravila v Solun, kjer so najeli apartma in vozilo mercedes vito. Prvi dan je minil mirno, a že naslednje jutro so se razmere zaostrile.

»Odšla sem v trgovino in se vračala brez navigacije, ko me je na podeželski cesti ustavila policija. Vzeli so mi dokumente, me odpeljali na postajo in dve uri zasliševali kot kriminalca,« opisuje. Čeprav jo je policija kasneje izpustila, se je nočna mora zanjo na tej točki šele začela.

Na poti iz trgovine je Ivano ustavila še specialna enota. Slekli so jo do golega, avto popolnoma preiskali in jo obtožili, da vozi vozilo, ki se domnevno uporablja za tihotapljenje drog in migrantov. »Rekli so mi, da Srbi pogosto tihotapijo ljudi, zato sem sumljiva – čeprav sem bila na dopustu s svojo družino,« pravi.

Nesreča in poškodovana hči

Le dan kasneje se je v mestu zgodila prometna nesreča. V križišču se je v kombi, v katerem je bila Ivana z družino, zaletel avtomobil. Zaradi trka je njihova 13-mesečna hči utrpela poškodbo glave in končala v bolnišnici, kjer sta z materjo ostali še več dni.

Ivana je doživela globoko razočaranje. »Takšne količine ponižanja in degradacije nisem pričakovala. Edina, ki se je do mene vedla spoštljivo, je bila pediatrinja. To, kar sem doživela, je bil čisti fašizem,« je zaključila svojo objavo.