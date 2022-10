Ivan pri ženi našel 'poredna' sporočila duhovnika, prijavil ga je nadškofu

V hrvaški občini Sikirevci se je te dni zgodil scenarij kot iz telenovele. Ivan Lepan je v ženinem telefonu našel žgečkljiva sporočila, za katera se je izkazalo, da si jih je izmenjala z župnikom. Obrnil se je na nadškofijo, govoril s škofom in tajnikom nadškofije ter zahteval takojšnjo razrešitev župnika. O vsem obstaja uradna evidenca. Ker se to še vedno ni zgodilo, niti teden dni po tem, ko je nagovoril nadškofijo, se je odločil o vsem skupaj javno spregovoriti, piše Index.

Pošiljal ji je eksplicitne videoposnetke

»Žena je duhovniku med spovedjo potožila, da se v zakonu ne počuti ljubljeno. Tudi jaz sem kriv, ker ji nisem posvečal dovolj pozornosti, ampak ljubim jo bolj kot vse. Duhovnik je to izkoristil in ji pisal, da nanjo ne gleda več kot duhovnik, ampak kot moški,« je povedal razočarani Ivan. V zadnjih dveh mesecih je opazil, da žena del sporočil skriva v svojem mobilnem telefonu in jih varuje z geslom. Izkazalo se je, da so se za šifro skrivala sporočila, ki jih je prejela od župnika. O tem se je prepričal, ko je v imenu svoje žene poslal več sporočil duhovniku, ki se je hitro odzval.

»Bila so eksplicitna sporočila, celo nagovarjal jo je, naj se pridruži skupinskemu seksu, rekel ji je, naj pripelje prijateljico. Pošiljal ji je tudi posnetke in fotografije, na katerih se samozadovoljuje. Žena mi je vse priznala, sama sebe krivi, jaz pa sem ji razložil, da ni kriva ona, ampak tisti, ki izkorišča svoj položaj. Vem, da to ni prvič, da se duhovnik tako obnaša, imam podatek, da je imel podobne odnose z 12 ženskami v vasi. To ni prvič.« Rekel je tudi, da mu je žena povedala, da ni seksala z duhovnikom, a da jo je ta povabil, naj pride zvečer k njemu.

Ženi je vse oprostil

»Ženi sem vse odpustil, rešila sva problem. Bilo ji je težko, a se imava rada. O tem sem se pogovarjal z otroki, s širšo družino, vsi me podpirajo. Nisem se na hitro odločil, da bom o tem spregovoril,« je dejal Ivan. Želi si, da duhovnik javno spregovori, žalosti pa ga, da se župnija sploh ne oglaša in nič ne ukrene. »Pripravljen sem iti na sodišče, imam vse dokaze, moja žena bo pričala. Cerkev bi morala biti nekaj svetega. Moja hči hodi v cerkev, nočem, da jo vzgajajo in učijo ljudje, kot je ta duhovnik. Ne sovražim ga, celo poskušal sem ga dobiti, ga vabil, da se pogovoriva o vsem in rešiva. Nikoli mi ni niti odgovoril, takšen človek je.«