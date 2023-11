Italijo zajelo novo neurje

Po silovitem neurju v zadnjih dneh, ki je v Italiji po zadnjih podatkih zahtevalo sedem življenj, so iz Toskane v nedeljo spet poročali o obilnem deževju in nevihtah. Več kot 16.000 gospodinjstev je še vedno brez elektrike, z območja v bližini Firenc pa so preventivno evakuirali 1200 ljudi, je včeraj sporočil toskanski guverner Eugenio Giani.

Reševalci so imeli polne roke dela; gasilci so opravili več kot tisoč intervencij. FOTO: Yara Nardi, Reuters

Novo neurje je prizadelo zlasti pokrajini Prato in Pistoia. Reka Bisenzio in več manjših vodotokov so prestopili bregove in poplavili celotne kraje. Na območjih, kjer se je voda po nedavnih poplavah že umaknila, so nadaljevali čistilne akcije. O ponovnih vremenskih nevšečnostih so poročali tudi iz več drugih dežel na severu in v osrednjem delu Italije. Močno je deževalo v Benečiji, Lombardiji, Emiliji - Romanji in Liguriji. Med turisti priljubljeno obalno območje Cinque Terre so zalivali visoki valovi, v Benetkah so znova aktivirali sistem pregrad za zaščito pred poplavami Mose.

Val slabega vremena, ki ga je s seboj prineslo neurje Ciaran, je v zadnjih dneh prizadel velik del zahodne Evrope. V Toskani tako obilnih padavin niso zabeležili zadnjih 50 let, zaradi česar so razglasili izredne razmere. V celotni Toskani so gasilci opravili več kot tisoč intervencij, v Livornu pa je bil blokiran pristaniški promet. Zaradi poplavnih voda je bila od sveta odrezana tudi Rezija, na Tržaškem pa so zaprli cesto med Miljami in Lazaretom. Zaradi vremenskih razmer je bil v Toskani, predvsem v okolici Firenc, močno upočasnjen promet hitrih vlakov med Milanom in Rimom.