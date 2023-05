Italijansko ministrstvo tarča hekerskega napada

Italijansko ministrstvo za gospodarski razvoj v Rimu je bilo tarča hekerskega napada, so sporočili z ministrstva. Ob tem so pojasnili, da je spletna stran ministrstva postala nedostopna, vendar zaenkrat niso zabeležili, da bi prišlo tudi do kraje podatkov.

»Po prvem preverjanju nismo ugotovili, da bi bilo kar koli ogroženo ali da bi bili podatki ukradeni: tehniki se trudijo ublažiti posledice napada, čeprav za zdaj še ni mogoče povedati, kdaj se bo normalno delovanje obnovilo,« so sporočili z omenjenega ministrstva.

Zaenkrat niso zabeležili, da bi prišlo tudi do kraje podatkov. FOTO: Kacper Pempel Reuters

Pred tem je proruska hekerska skupina NoName057(16), ki je že večkrat prevzela odgovornost za kibernetske napade na ZDA, Ukrajino in evropske države, vključno z Italijo, v sredo sporočila, da je z napadom na portal italijanskega notranjega ministrstva za izdajo elektronskih osebnih izkaznic ohromila sistem.

V luči povečanega števila hekerskih napadov v Italiji je vlada v Rimu lani ustanovila agencijo za kibernetsko varnost.