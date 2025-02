Italijanski mediji: Papež ima sepso, stanje je kritično. Odpovedale so mu ledvice

Italijanski mediji poročajo, da je stanje papeža Frančiška še vedno kritično, medtem ko Corriere della Sera navaja, da obstaja možnost sepse in odpovedi ledvic. Iz Vatikana medtem sporočajo, da papež še naprej prejema terapijo, da je dobre volje in da normalno je. Prav tako pravijo, da 'papeža nič ne boli'. Verniki, zbrani v Vatikanu in po vsem svetu, vsak večer molijo za svetega očeta.

»Klinično stanje svetega očeta, čeprav še vedno kritično, se je rahlo izboljšalo. V ponedeljek ni bilo nobenega astmatičnega respiratornega napada; nekateri laboratorijski testi so se izboljšali,« sporočajo. 'Blaga odpoved ledvic', ki jo je bolnišnica prvič omenila v nedeljo, 'ni razlog za skrb', navaja Vatikan. Dodajajo, da se terapija s kisikom nadaljuje, vendar z zmanjšanim pretokom in deležem kisika.

Verniki, zbrani v Vatikanu in po vsem svetu, vsako večer molijo za svetega očeta. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Oseminosemdesetletni papež je bil sprejet v rimsko bolnišnico Gemelli 14. februarja, potem ko je več dni imel težave z dihanjem, nato pa so mu diagnosticirali vnetje obeh pljučnih kril. To je njegova najdaljša hospitalizacija v 12 letih papeževanja. Frančišek, ki je papež od leta 2013, je v zadnjih dveh letih trpel za slabšim zdravjem. Posebej je nagnjen k pljučnim okužbam, saj je v mladosti prebolel plevritis in so mu odstranili del enega pljučnega krila.