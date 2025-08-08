ITALIJANSKI DOLOMITI

Italijani oglobili 60-letnega angleškega pohodnika: za reševanje plačal 14 tisočakov

V Dolomitih ni upošteval več opozoril o plazovih.
Fotografija: V mesecu dni je v italijanskih Alpah in Dolomitih umrlo 80 ljudi. FOTO: Maja Grgič
Odpri galerijo
V mesecu dni je v italijanskih Alpah in Dolomitih umrlo 80 ljudi. FOTO: Maja Grgič

S. F.
08.08.2025 ob 08:05
S. F.
08.08.2025 ob 08:05

Poslušajte

Čas branja: 2:14 min.

V italijanskih Dolomitih so reševalci pred dnevi morali uporabiti dva helikopterja, da so našli 60-letnega Angleža, ki ni upošteval navodil, da je pot zaradi nevarnosti zemeljskih plazov zaprta. Reševanje so začeli, ko je obvestil reševalne službe, da je »na Ferrati Berti in da od zgoraj pada kamenje,« so na Facebooku zapisali gorski reševalci.

Ko so se oblaki razkadili in so lahko začeli reševanje, so pohodnika locirali točno v središču zemeljskega plazu na nadmorski višini 2500 metrov. Gre za območje San Vito di Cadore, kjer je bilo prejšnji teden zaprtih več deset poti zaradi velike nevarnosti zemeljskih plazov.

Več deset poti je bilo zaprtih zaradi velike nevarnosti zemeljskih plazov. FOTO: Cnsas/Facebook
Več deset poti je bilo zaprtih zaradi velike nevarnosti zemeljskih plazov. FOTO: Cnsas/Facebook

Reševalci so še ugotovili, da turist ni upošteval vsaj štirih znakov, objavljenih v italijanščini in angleščini, da so poti zaprte, obenem pa se je na pot podal brez ustrezne opreme. Ker ni imel GPS- ali podobne naprave, iskalni ekipi ni mogel dati pravih koordinat, kar je še otežilo in podaljšalo reševanje.

V mesecu dni v italijanskih Alpah in Dolomitih umrlo 80 ljudi

Nekaj dni po uspešnem posredovanju pa je Anglež prejel račun: 14.225 evrov. To je odškodnina za 93-minutno uporabo dveh reševalnih helikopterjev in sodelovanje ducata drugega podpornega osebja, ki ga je pomagalo rešiti. Če bi bil pohodnik iz Evropske unije, bi ga kaznovali s samo nekaj sto evri, tako pa je plačal tudi posledice izstopa Združenega kraljestva iz Unije.

Reševalci so znova opozorili, da so helikopterji bistveni za reševalne operacije v nevarnih okoljih: »Ravno zaradi tega je pomembno, da se ne uporabljajo kot taksiji, s čimer so ogroženi ne le tisti, ki pomoč nudijo, ampak tudi tisti, ki jo dejansko potrebujejo.«

Reševalna služba je še opozorila, da je samo med 21. junijem in 23. julijem, torej v mesecu dni, v italijanskih Alpah in Dolomitih umrlo 80 ljudi. Pet pa jih še vedno pogrešajo.

Nekaj dni po uspešnem reševanju je prejel račun.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

reševanje gorski reševalci pohodnik helikopter nevarnost reševanje v gorah gore Italija reševalna akcija Dolomiti

Priporočamo

Na cestah vse do ponedeljka popoldan močno povečan promet
Premium Photo
Renata Bohinc: Mislila sem, da ne bom več ljubila (Suzy)
Poglejte, s čim se po Ljubljani prevaža Dončić! Težko ga boste zgrešili (VIDEO)
Veliko ponižanje princa Harryja: ostal je le grenak okus poraza

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

Na cestah vse do ponedeljka popoldan močno povečan promet
Premium Photo
Renata Bohinc: Mislila sem, da ne bom več ljubila (Suzy)
Poglejte, s čim se po Ljubljani prevaža Dončić! Težko ga boste zgrešili (VIDEO)
Veliko ponižanje princa Harryja: ostal je le grenak okus poraza

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.