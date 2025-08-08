Italijani oglobili 60-letnega angleškega pohodnika: za reševanje plačal 14 tisočakov

V italijanskih Dolomitih so reševalci pred dnevi morali uporabiti dva helikopterja, da so našli 60-letnega Angleža, ki ni upošteval navodil, da je pot zaradi nevarnosti zemeljskih plazov zaprta. Reševanje so začeli, ko je obvestil reševalne službe, da je »na Ferrati Berti in da od zgoraj pada kamenje,« so na Facebooku zapisali gorski reševalci.

Ko so se oblaki razkadili in so lahko začeli reševanje, so pohodnika locirali točno v središču zemeljskega plazu na nadmorski višini 2500 metrov. Gre za območje San Vito di Cadore, kjer je bilo prejšnji teden zaprtih več deset poti zaradi velike nevarnosti zemeljskih plazov.

Več deset poti je bilo zaprtih zaradi velike nevarnosti zemeljskih plazov. FOTO: Cnsas/Facebook

Reševalci so še ugotovili, da turist ni upošteval vsaj štirih znakov, objavljenih v italijanščini in angleščini, da so poti zaprte, obenem pa se je na pot podal brez ustrezne opreme. Ker ni imel GPS- ali podobne naprave, iskalni ekipi ni mogel dati pravih koordinat, kar je še otežilo in podaljšalo reševanje.

V mesecu dni v italijanskih Alpah in Dolomitih umrlo 80 ljudi

Nekaj dni po uspešnem posredovanju pa je Anglež prejel račun: 14.225 evrov. To je odškodnina za 93-minutno uporabo dveh reševalnih helikopterjev in sodelovanje ducata drugega podpornega osebja, ki ga je pomagalo rešiti. Če bi bil pohodnik iz Evropske unije, bi ga kaznovali s samo nekaj sto evri, tako pa je plačal tudi posledice izstopa Združenega kraljestva iz Unije.

Reševalci so znova opozorili, da so helikopterji bistveni za reševalne operacije v nevarnih okoljih: »Ravno zaradi tega je pomembno, da se ne uporabljajo kot taksiji, s čimer so ogroženi ne le tisti, ki pomoč nudijo, ampak tudi tisti, ki jo dejansko potrebujejo.«

Reševalna služba je še opozorila, da je samo med 21. junijem in 23. julijem, torej v mesecu dni, v italijanskih Alpah in Dolomitih umrlo 80 ljudi. Pet pa jih še vedno pogrešajo.