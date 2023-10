Italijani na mejo s Slovenijo pošiljajo še 350 policistov in vojakov

Za nadzor na meji med Italijo in Slovenijo, ki se bo začel v soboto, prihaja v Furlanijo - Julijsko krajino okoli 350 policistov in vojakov, ki bodo pomagali lokalnim varnostnim silam. Na Tržaškem naj bi jih namestili 140, na Videmskem 110 in na Goriškem 75, piše Primorski dnevnik. Nadzorovali bodo prehode za mednarodni in za obmejni promet.

Kot na svoji spletni strani poroča italijanska radiotelevizija Rai, bo nadzor na večjih mejnih prehodih potekal 24 ur na dan, medtem ko bo na manjših občasen. Odbornik Pierpaolo Roberti, ki je v deželni vladi pristojen za varnost, je sicer zagotovil, da na meji ne bo fizičnih ovir.

Podrobnosti bodo na prefekturi v Trstu po napovedih sporočili danes.

Možnost podaljšanja do šest mesecev

Na meji med Slovenijo in Italijo sicer zaradi nezakonitih prehodov že nekaj časa delujejo mešane slovensko-italijanske policijske patrulje. V luči dodatne zaostritve razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu pa se je Italija odločila s soboto na meji ponovno uvesti nadzor, v začetku najprej za 10 dni z možnostjo podaljšanja do šest mesecev.

Bistvo začasnega nadzora je po besedah italijanskega notranjega ministra Mattea Piantedosija preprečevanje terorizma in organiziranega kriminala.

Podobno se je odločila tudi Slovenija, ki s soboto uvaja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko.