Italijani bodo ubili slovenskega medveda

»MJ5 je obsojen na smrt! To je krivica!« je le eden od ogorčenih zapisov italijanskih naravovarstvenikov na svetovnem spletu, kjer že več dni zbirajo podpise proti odstrelu 18-letnega slovenskega medveda. Za takšen skrajni ukrep so se oblasti v italijanski pokrajini Trento odločile, potem ko je MJ5 5. marca napadel 39-letnega Alessandra Cicolinija. Ta se je s psom sprehajal po gozdovih nad dolino Rabbi, in sicer na okoli 1800 metrih nadmorske višine. Cicolini, brat župana občine Rabbi Lorenza Cicolinija, je pozneje pojasnil, da se mu je kosmatinec nenadno približal in ga napadel. Ugriznil ga j...