Islandija začela izdajati potne liste o cepljenju

Oštevilčena potrdila lahko dobijo vsi, ki so prejeli dva odmerka cepiva proti covidu-19. Po podatkih islandskega ministrstva za zdravje je bilo z dvema odmerkoma doslej cepljenih okoli 4800 ljudi.



»Cilj je olajšati potovanje ljudi med državami, tako da posamezniki na meji pokažejo le potrdilo in zato zanje velja izjema od pravil ob vstopu v posamezno državo,« je za AFP še pojasnilo ministrstvo. Islandska potrdila sicer niso mednarodno priznana.



O uvedbi potrdil o cepljenju poteka razprava tudi v EU. Voditelji članic EU so se prejšnji teden na vrhu strinjali, da je treba najprej opredeliti zdravstveni vidik dokumentov, ki bodo potrdili, da je bila oseba cepljena, pozneje pa bodo razpravljali o tem, katere pravice oziroma privilegije naj takšna potrdila zagotavljajo. Evropska komisija je pozvala, naj EU dogovor o skupnem pristopu glede potrdil o cepljenju doseže do konca meseca.



Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sredi meseca uvedbo tovrstnih potrdil kot pogoja za potovanje v tujino odsvetovala, češ da gre za diskriminatoren ukrep.

