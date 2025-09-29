  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

POVEZAN GLOBALNI KRIMINAL

Iskanje resnice o ugrabljenih dojenčkih

Ana Pejić, ustanoviteljica Združenja staršev izginulih dojenčkov Vojvodine, napisala knjigo. Pravi, da zgodbe o ukradenih otrocih niso odprli starši, temveč služba državne varnosti.
Baby afera je v Srbiji sprožila številne proteste. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Baby afera je v Srbiji sprožila številne proteste. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Knjiga Ugrabljeni otroci – Srbija je izšla tudi v slovenskem jeziku.

Knjiga Ugrabljeni otroci – Srbija je izšla tudi v slovenskem jeziku.

Ana Pejić, tudi sama mama deklice, za katero so ji sporočili, da je umrla, se je med enim od protestov stlačila v kartonasto škatlo.

Ana Pejić, tudi sama mama deklice, za katero so ji sporočili, da je umrla, se je med enim od protestov stlačila v kartonasto škatlo.

Razsežnosti in posledice zločina ugrabitve dojenčkov so večje, kot si je mogoče zamisliti, trdi avtorica knjige in ustanoviteljica Združenja staršev izginulih dojenčkov Vojvodine.

Razsežnosti in posledice zločina ugrabitve dojenčkov so večje, kot si je mogoče zamisliti, trdi avtorica knjige in ustanoviteljica Združenja staršev izginulih dojenčkov Vojvodine.

Baby afera je v Srbiji sprožila številne proteste. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv
Knjiga Ugrabljeni otroci – Srbija je izšla tudi v slovenskem jeziku.
Ana Pejić, tudi sama mama deklice, za katero so ji sporočili, da je umrla, se je med enim od protestov stlačila v kartonasto škatlo.
Razsežnosti in posledice zločina ugrabitve dojenčkov so večje, kot si je mogoče zamisliti, trdi avtorica knjige in ustanoviteljica Združenja staršev izginulih dojenčkov Vojvodine.
Gordana Stojiljković
 29. 9. 2025 | 07:45
7:11
A+A-

Zgodba Ane Pejić, aktivistke in ustanoviteljice Združenja staršev izginulih dojenčkov Vojvodine, se je začela ob rojstvu deklice, ko so ji zdravniki v porodnišnici sporočili, da je njena novorojenčica umrla. Kot mlada mamica je vest sprejela brez vprašanj, saj je živela v času, ko je bila beseda zdravnika zakon. Iskanje resnice o komaj rojenih otrocih, ki so izginili iz porodnišnic v času nekdanje Jugoslavije, sicer v Srbiji traja že več kot 20 let.

»Gre za povezan globalni kriminal,« pravi Pejićeva, avtorica tudi v slovenščino prevedene knjige z naslovom Ugrabljeni dojenčki – Srbija, v kateri je zbrala pričevanja številnih staršev z območja nekdanje Jugoslavije in dokumentacijo, ki so jo oblasti po njenem mnenju sistematično prikrivale. »Slovenija ni nobena izjema,« opozarja sogovornica. Kot je znano, se z ugotavljanjem in oceno dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok v Sloveniji ukvarja preiskovalna komisija državnega zbora.

Razsežnosti in posledice zločina ugrabitve dojenčkov so večje, kot si je mogoče zamisliti, trdi avtorica knjige in ustanoviteljica Združenja staršev izginulih dojenčkov Vojvodine.
Razsežnosti in posledice zločina ugrabitve dojenčkov so večje, kot si je mogoče zamisliti, trdi avtorica knjige in ustanoviteljica Združenja staršev izginulih dojenčkov Vojvodine.

»Baby afera« se je v Srbiji začela okoli leta 2000, ko je vladal strah pred spremembami v družbi in sistemu, pripoveduje avtorica. »Zgodbe o ukradenih otrocih niso odprli starši, temveč služba državne varnosti. Zakaj? Ker so nekatere uslužbence prisilno upokojili in je bil to verjetno njihov odziv. V javnosti so se pojavile govorice o primerih ukradenih otrok iz južne Srbije, kar je sprožilo velik medijski odmev. V zgodbo so se vključili policija, njen direktor in ministrstvo, medtem ko so starši začeli govoriti o podobnih izkušnjah,« pripoveduje Ana in dodaja, da je bil vzorec bolj kot ne enak.

»Mimogrede so ti sporočili, da je tvoj dojenček umrl in da s tem nimajo nič. Niti na zahtevo niti na prošnjo velika večina mam ni videla mrtvega dojenčka, prav tako ne ostali družinski člani. Povedano jim je bilo, da bo bolnišnica poskrbela za pokop. Zdaj, po toliko letih, bolnišnice, ker nimajo nobenega dokaza, da so dojenčka pokopale, materam sporočajo, da so bili dojenčki upepeljeni. Nobena bolnišnica na svetu niti takrat niti zdaj nima krematorija. Imajo pa peči za odpadke, v katere so po njihovih besedah metali mrtve dojenčke kot medicinske odpadke. O tem ni dokazov, ne zapisnikov ne seznamov,« je ostra sogovornica.

Pol milijona otrok naj bi umrlo

Točnega podatka o številu domnevnih ugrabitev ni, obstaja pa podatek, da je med letoma 1960 in 2010 na območju Srbije umrlo okoli 247.000 dojenčkov, navaja sogovornica. »Preverjali smo to število po letih in krajih ter ugotovili, da je število precej večje, vsaj za dvakrat je zmanjšano. Lahko torej rečemo, da je umrljivost dojenčkov okoli 500.000. Del jih je verjetno umrl, zagotovo pa ne vsi, saj bi to pomenilo stopnjo umrljivosti, ki je ni imela niti ena afriška država,« pojasnjuje Pejićeva in dodaja, da je vse potekalo sistemsko.

Ana Pejić, tudi sama mama deklice, za katero so ji sporočili, da je umrla, se je med enim od protestov stlačila v kartonasto škatlo.
Ana Pejić, tudi sama mama deklice, za katero so ji sporočili, da je umrla, se je med enim od protestov stlačila v kartonasto škatlo.

»Vsi, ki smo živeli v tem sistemu, zelo dobro vemo, da takrat ni bilo mogoče ukrasti niti kokoši, ne da bi se odkrilo, kaj šele toliko otrok. Policija nam je povedala, da vse vedo in čakajo znak za ukrepanje. Prodaja ali nezakonita posvojitev se je izvajala zelo hitro. Potni listi so bili izdelani v enem dnevu, prav tako vizumi, cepljenja, izjave in sodne odločbe. Ljudje, ki so od tu odnašali otroke, so nam povedali, da so imeli celo vojaško spremstvo v letalu. Veleposlaništva so sprejemala naročila,« zatrjuje sogovornica.

Posledice so nepredstavljive

»Posledice za družino in tudi ugrabljene otroke so ogromne. Otroci, ki so bili nezakonito posvojeni, krčevito iščejo, na skrivaj, da ne bi izvedeli papirnati starši, svoj biološki izvor. Matere in očetje so se v veliko primerih razšli, matere so se počutile izdane in nezaščitene. Žalost je v naših dušah. Žalost, ki trga prsi. Sanjamo naše otroke. Čutimo, da nas nekje kličejo in iščejo. Bojimo se, da se jim godi zlo. Čutimo krivdo, ker smo dovolile, da so nas tako prevarali. Greh in zločin, ki je bil storjen nad nami, ne bo prinesel dobrega nikomur od udeležencev,« pravi sogovornica.

900 materam država izplačala 10.000 evrov

Leta 2013 je Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu izdalo sodbo za eno mater. Po tej sodbi je država dolžna v roku enega leta vsaki materi odgovoriti na vprašanje, kje je končal njen otrok, sicer mora država materi plačati 10.000 evrov.

Knjiga Ugrabljeni otroci – Srbija je izšla tudi v slovenskem jeziku.
Knjiga Ugrabljeni otroci – Srbija je izšla tudi v slovenskem jeziku.

»Država je odlašala z izvajanjem sodbe, češ da nimamo zakonske podlage. Leta 2019 smo starši iz združenja začeli množično vlagati zahteve na prvostopenjska sodišča po Srbiji za neposredno uporabo sodbe mednarodnega sodišča. Ker sodišča niso mogla pojasniti, kje so otroci, so začeli materam izplačevati po 10.000 evrov kazni. Samo sodišče v Beogradu je zavračalo te zahteve, ostala sodišča pa so pospešeno delala. Država je 8. marca 2020 tajno in na hitro v skupščini sprejela zakon o ugotavljanju statusa otrok, za katere se sumi, da so bili ugrabljeni. Za to smo izvedeli prek televizije. Objavljale so se lažne novice, da so starši sprejeli ta zakon. Mi smo ga poimenovali pošastni zakon, po katerem ne bo najden noben otrok. Takrat je bila ustanovljena tudi vladna komisija za pogrešane dojenčke, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstev in staršev. Povabilo k sodelovanju smo zavrnili, ker niti komisija niti zakon nimata možnosti najti otrok in resnice. Njihova edina naloga je bila zadrževanje oziroma izgubljanje dragocenega časa. To pomeni, da do danes ni bil sprožen noben kazenski postopek niti ni nihče odgovarjal. K materam so prihajala obvestila tožilstva, da je kaznivo dejanje zastaralo. Kasneje so zastaranje preimenovali v 'ni utemeljeno' in nehali izplačevati denarne kazni,« pojasnjuje sogovornica in dodaja, da je denar prejelo okoli 900 mater.

Najdeni otroci ne želijo v javnost

Če nihče ni videl mrtvega otroka, če ni trupla, če ni groba, potem je verjetno živ, je odločna in pravi, da obstaja kar nekaj primerov družin, ki so svoje otroke našli. »Na žalost za nobeno ceno ne želijo v javnost. Razlog je v tem, da je oseba, ki jim je povedala, kje je otrok, povezana s tajno službo. Najdeni otroci zavračajo javno izpostavljanje, biološki starši pa to spoštujejo, ker se bojijo, da jih ne bi spet izgubili,« pripoveduje Pajićeva.

Več iz teme

Ana PejićdojenčekotrokdojenčkiSrbijaotrocistaršisodiščeiskanjeugrabljeni dojenčki
ZADNJE NOVICE
10:25
Suzy
POD ŽAROMETI

Mlada mamica, družino si je ustvarila s slovenskim nogometašem, se vrača (Suzy)

Pia Bernjak spet blesti.
29. 9. 2025 | 10:25
10:15
Novice  |  Slovenija
EVTANAZIJA

Urška Bačovnik Janša: »V 20 letih dela s hudo bolnimi me nihče ni prosil, da mu vzamem življenje!«

Zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja poteka še do do 5. oktobra. Zdaj so se oglasili tudi Mladi zdravniki, ki so glasno proti "pomoči pri samomoru".
29. 9. 2025 | 10:15
10:12
Promo
Ona  |  Svetovalnica
OPREMA DOMA

Jesen je čas za prenovo doma: pet preprostih projektov

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
10:06
Kronika  |  Doma
ZAJEZILI POŽAR

Nočni boj z ognjem: požar v Rušah dokončno pogasili ob 3. uri zjutraj, gasilci celo noč na straži

Požar v poslovnih prostorih ECOM v Rušah dokončno pogasili.
29. 9. 2025 | 10:06
10:04
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALNO

Okoli mihaelovega so z žegnanjem konj pohiteli

Konjerejsko društvo Barje je gonilna sila pri organizaciji dogodka. Vsako leto v Črni vasi priredijo srečanje okoli mihaelovega.
29. 9. 2025 | 10:04
09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

»Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Energija vode za zanesljivo energetsko prihodnost

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Povezava med onesnaženim zrakom in upadom kognitivnih sposobnosti: Kako PM₂,₅ delci vplivajo na nas?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Samozavest ni darilo, s katerim se rodimo – je veščina, ki jo lahko treniramo

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
26. 9. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Ona  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
26. 9. 2025 | 14:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Šport

Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
PromoPhoto
Ona  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

Tako boste pripravili odlično japonsko specialiteto

Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
24. 9. 2025 | 15:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Ko ima otrok več dni visoko vročino ...

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Dobra novica: lažja pot do stanovanjskega kredita

Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:03
Promo
Ona  |  Stil
TRETJA GENERACIJA

»Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
24. 9. 2025 | 10:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Plemenite kovine

Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

27.9. boste prejeli opozorilno sporočilo

Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 10:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

»Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč starejšim

Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
Promo Slovenske novice25. 9. 2025 | 10:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Zaklenite ceno in pozabite na neprijetna presenečenja

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei predstavil svoje najbolj inovativne izdelke

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Ali je zrak v stanovanju bolj strupen kot zunaj?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Photo
Novice  |  Slovenija
Od Kitajske do vodikove doline

»Pes in avto morata biti iz Nemčije, hiša pa iz Slovenije«

Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
26. 9. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Telefonija

HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 08:31
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
25. 9. 2025 | 11:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki