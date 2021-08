Iskali bodo življenje na drugih planetih

Avi Loeb je harvardski astrofizik. FOTO: Aloeb/wikipedia

Pred dnevi je v javnost pricurljala informacija, da se ustanavlja projekt Galileo, ki naj bi iskal znake življenja v vesolju, pa tudi, ali tam zunaj morda obstaja kakšna nam neznana vesoljska tehnologija. Pri projektu sodeluje skupina strokovnjakov, ki jih vodi ugledni harvardski astrofizikZa delo na projektu, ki sicer ni prvi v iskanju civilizacij zunaj meja našega planeta, so že pridobili finančno podporo iz zasebnih virov v znesku 1,75 milijona ameriških dolarjev. Loeba so sicer v preteklosti kritizirali, ker je tovrstne projekte zaničeval, da si je tokrat premislil, pa naj bi bil kriv predmet nezemeljskega izvora, imenovan oumuamua, ki je skozi naše osončje potoval leta 2017. Oumuamua je približno 400 metrov dolg predmet, ki mnogim strokovnjakom, pa tudi teoretikom zarot, ne da miru. Še posebno ker smo bili nanj povsem nepripravljeni in skozi osončje je švignil veliko prehitro, da bi ga strokovnjakom uspelo raziskati. Nekateri menijo, da je šlo zgolj za kup kamenja, drugi, med njimi Loeb, pa so prepričani, da je šlo za vesoljsko plovilo, ki ga je izdelala napredna civilizacija. Vprašanje o tem, kaj je bila reč podolgovate oblike, je štiri leta po tem, ko je zajadrala v našo bližino, še vedno odprto.Poleg Loebove domneve, da je oumuamua izdelek prebivalcev nekega drugega planeta, so se s somišljeniki za projekt Gaileo odločili tudi zato, ker so leta opazovanj pokazala, da okrog mnogo zvezd krožijo planeti, podobni Zemlji, zato je velika verjetnost, da tudi na njih obstajajo civilizacije. Obstaja pa še tretji razlog, in sicer junijska objava Pentagonovih poročil o nenavadnih letečih predmetih, ki jih že nekaj časa videvajo ameriški vojni piloti, še vedno pa ni povsem znano, kaj ti predmeti so. Doslej je preiskovalcem uspelo izključiti le možnost, da gre za vremenske pojave, niti ti predmeti niso vohunska letala drugih držav.Pentagon sicer ni želel špekulirati, da so bili predmeti nezemeljskega izvora, so pa v poročilo zapisali, da gre za »napredno tehnologijo«, kar bi lahko pomenilo tudi to.Znake inteligentnega življenja v vesolju so že iskali strokovnjaki, vključeni v projekt Phoenix, ki je deloval pod okriljem neprofitne organizacije Seti, iskali pa so radijske signale tujih civilizacij. Galileo se od tega programa razlikuje po tem, da se Loeb in kolegi ne bodo ukvarjali z radijskimi signali, ampak bodo v vesolju in na Zemlji iskali materialne dokaze o obstoju življenja na drugih planetih. Loeb priznava, da so možnosti, da bi našli dokaze o tem, da v vesolju nismo sami, majhne, a obljublja, da bo skupina v znanost vnesla nove tehnike raziskovanja in predvsem nove izkušnje, vse njihove ugotovitve in podatki pa bodo javno dostopni ter rezultati objavljeni v najbolj uglednih strokovnih publikacijah.