Iskala sta se vse življenje: biološka mama je bila sodelavka (FOTO)

Neverjetno navdihujoča zgodba prihaja iz ameriškega Utaha, kjer je mladenič po dolgih letih našel biološko mamo. Benjamin Hulleberg, ki jih danes šteje 20 in dela kot učitelj v osnovni šoli, obenem pa je prostovoljec v bolnišnici v Salt Lake Cityju, je od mladih nog vedel, da je posvojen, a o materi je vedel le to, da se mu je kot najstnica morala odpovedati in da ji je ime Holly. Dolgo jo je iskal, a da vsak dan dela v isti stavbi kakor on, se mu seveda še sanjalo ni.

Združil ju je facebook

Njegovi krušni starši, ki so mu v življenju venomer nudili ljubezen in razumevanje, so mu stali ob strani, ko je sklenil poiskati Holly. Agencija, prek katere sta posvojila sina, je leta 2014 zaprla vrata in se do potrebnih podatkov niso mogli dokopati, zato se je Benjamin lotil iskanja na lastno pest, med drugim prek različnih registrov in DNK-analiz. A nazadnje je mama našla njega!

Po 20 letih sta se končno našla.

»Vedno sem razmišljala o njem, ob vsakem rojstnem dnevu, prazniku ...« pripoveduje 36-letna Holly Shearer, ki je zanosila pri rosnih 16 letih. S sinom so jo povezala družabna omrežja, pripoveduje: pred dvema letoma je odkrila njegov profil na facebooku, a se mu dolgo ni upala približati. »Toliko lepega se mu je dogajalo v življenju, nisem mu hotela povzročiti kaosa,« se spominja.

A ob sinovem zadnjem rojstnem dnevu, ko jih je dopolnil 20, mu je vendarle namenila čestitko prek facebooka in se mu predstavila. Benjamin je najprej šokiran strmel v sporočilo, potem pa odločen, da ne bo čakal niti minute več, mater in njeno ter svojo družino povabil na spoznavno kosilo. »Kar zjokal sem se, ko sem prebiral njeno čestitko. To je bil zame dan, ki sem ga čakal 20 let, nisem hotel zapraviti niti trenutka več,« pripoveduje Benjamin in pristavlja, da je srečanje, ki so ga seveda zaznamovali čustva in številni ganljivi trenutki, trajalo več kot tri ure.

Mati in sin zdaj ohranjata stike, Benjamin pa se je zbližal tudi s svojima polbratom in polsestro. Najbolj presenetljivo pa je, da sta s Holly že nekaj let tako rekoč sodelavca. Ona je medicinska sestra v bolnišnici, on pa prostovoljec na neonatalnem oddelku za intenzivno nego. »Vsak dan sva parkirala v isti garaži, vsak dan sem se sprehodila mimo njegovih vrat, a ga nikoli nisem srečala,« se za glavo drži Holly, Benjamin pa zadovoljen pristavlja, da mu je zdaj v izjemen užitek, da vsak dan pred začetkom dela spije kavo in poklepeta z biološko mamo.

Ona je medicinska sestra, on prostovoljec v bolnišnici.

»Da jo lahko pokličem, kadar koli želim, in jo vidim skoraj vsak dan, je zame uresničitev sanj,« še sklene ganjeni mladenič.