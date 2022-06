Iščete delo? Tu vam ponujajo več kot 200 tisočakov na leto

Evropska investicijska banka v Luksemburgu po poročanju Financ išče vodjo oddelka za strategije in partnerstva. Predvidena osnovna letna plača je od 202.000 do 260.000 evrov. Kandidatom ponujajo pogodbo za določen čas za največ šest let, ne izključujejo pa preoblikovanja v pogodbo za nedoločen čas. Vse bo odvisno od organizacijskih zahtev in individualne uspešnosti, navajajo na spletni strani investicijske banke.

Univerzitetna izobrazba in 10 let izkušenj

Od kandidatov pričakujejo univerzitetno izobrazbo s področja ekonomije, financ, računovodstva, prava, politologije ali druge ustrezne smeri ter vsaj 10 let delovnih izkušenj v finančnih institucijah, nevladnih ali vladnih organizacijah. Pričakujejo tudi vsaj pet let vodstvenih izkušenj, odlične pogajalske veščine, tekoče znanje angleščine in dobro znanje francoščine. Znanje drugih tujih jezikov je prednost. Pričakujejo tudi obsežno poznavanje ciljev, strategij, politik in procesov v Evropski investicijski banki. Možnost za zaposlitev bodo imeli tudi posebej primerni kandidati, ki morda še ne obvladajo francoščine. »Če bodo izbrani, bodo takšni kandidati zaposleni pod pogojem, da hitro pridobijo znanje francoščine.«

Spodbujajo enake možnosti

»Kot vodja strategije in partnerstev boste v dogovoru z generalnim direktorjem in njegovim namestnikom opredelili, razvili in utrdili strategijo investicijske banke ter njena partnerstva z drugimi organi EU, državami članicami ter drugimi donatorji,« še navajajo v oglasu za delo. »Smo delodajalec enakih možnosti, ki verjame, da je raznolikost dobra za naše ljudi in naše podjetje. Spodbujamo vse ustrezno kvalificirane kandidate, da se prijavijo ne glede na starost, rasno, etnično in kulturno ozadje, vero in prepričanja, spolno usmerjenost/identiteto, invalidnost ... «