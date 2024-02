Išče voznika audija z mariborskimi registrskimi tablicami: v koloni ga je videla, ne gre ji iz glave

Valentinovo oziroma dan zaljubljencev je vse bliže, zato ni čudno, da mnogi te dni iščejo novo ljubezen. Tako se je na družbenem omrežju pojavil zapis mladenke, ki je med čakanjem na mejnem prehodu zagledala moškega, ki ji je padel v oči oziroma se ji je ogrelo srce.

Tako mladenka piše, da je bil v sredo zvečer na mejnem prehodu med Hrvaško in Bosno, Ličko Petrovo Selo - Izačić, v koloni audi z mariborskimi registrskimi tablicami. Zelo si želi spoznati voznika, in če ga kdo pozna, naj mu to sporoči. Punca iz sivega passata, kot se je podpisala, je dodala, da če je voznik poročen, potem pa nič.