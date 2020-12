Irska v strahu: popolno zaprtje države, od doma le, če je nujno

Kot je danes dejal irski premier Micheal Martin, so razmere zelo resne in pričakuje, da se bodo epidemiološke razmere v prihodnjih dneh še poslabšale. V skladu z novimi omejitvami so od danes zvečer prepovedani zasebni obiski in javna zbiranja. Izjema so poroke z do šestimi svati in pogrebi z največ 10 pogrebci. Domove bodo lahko zapustili le izjemoma Ljudje naj bi svoje domove zapuščali le za odhod na delo, izobraževanje in druge nujne namene. Šport je na prostem dovoljen v krogu petih kilometrov od doma. Vrnitev v šolske klopi po božično-novoletnih praznikih so prestavili na 11. januar. Martin je ukrepe med drugim utemeljil s podatkom, da se je število potrjenih primerov okužbe v zadnjem tednu povišalo za 61 odstotkov. Upa, da bo cepivo rešilno. »Prvič, odkar je ta grozna bolezen doletela našo državo, je na vidiku konec.« Verjame, da bodo lahko do konca januarja cepili več deset tisoč prebivalcev države.



Irska, ki šteje skoraj pet milijonov prebivalcev, je doslej potrdila več kot 90.000 primerov koronavirusa, umrlo je 2226 ljudi.