Iran z vso močjo nad Tel Aviv! Začel se je brutalen tretji val maščevanja, mrtvi in ranjeni povsod

Tako Izrael kot Iran sta v noči na soboto poročala o novih zračnih napadih, generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa jima je sporočil, da je dovolj in naj prenehata s sovražnostmi, poročajo agencije. Potem ko je Izrael v noči na petek napadel Iran ter ubil nekaj vojaških voditeljev in uničil jedrski objekt v Natanzu, je Iran v petek odgovoril z valom napadov z brezpilotniki in raketami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelske obrambne sile (IDF) so sporočile, da prihajajo iranske rakete, ki jih prestrezajo in uničujejo, vendar opozorile prebivalce, da obramba ni popolnoma zanesljiva in naj upoštevajo navodila oblasti. Po prvem izraelskem napadu v noči na petek je Iran izvedel dva valova protinapadov, izraelski mediji pa so poročali o najmanj 63 ranjenih, poroča dpa. V Iranu so očividci in lokalni mediji poročali o eksplozijah v središču in na severovzhodu Teherana. Sprva ni bilo poročil o škodi ali žrtvah.

Prebivalci so govorili o glasnih eksplozijah. Opazovalci so domnevali, da so bili napadi usmerjeni proti jedrskemu objektu na severu mesta, navaja dpa. »Dovolj je zaostrovanja. Čas je, da se ustavimo. Mir in diplomacija morata prevladati,« je sinoči na omrežju X pozval generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Glede na izjave predstavnikov Izraela in Irana na petkovem izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN, pa se sovražnosti ne bodo kmalu unesle, saj sta oba zagotovila, da bosta državi odgovarjali na napade.

Veleposlanik Izraela Danny Danon je dejal, da je bil napad na Iran premišljen. Izrael je počakal, da Teheran oplemeniti uran do stopnje, ko več ne bo mogel trditi, da gre za civilno uporabo, je pojasnil. »V trenutku, ko tu govorimo, na Izrael leti več sto raket s konvencionalnimi konicami in to ne na vojaške cilje, ampak na civiliste. Zamislite si, da bi imel radikalni iranski režim jedrske konice,« je dejal.

»Dejanja najbolj nevarnega terorističnega režima na svetu so enakovredna vojni napovedi. Samo režim brez človečnosti in odgovornosti lahko v želji po uresničitvi svojih uničevalnih ambicij ogroža milijone življenj z napadi na jedrske objekte. Tisti, ki podpirajo Izrael - predvsem ZDA - so soudeleženi pri vojnih zločinih,« pa je dejal iranski veleposlanik Amir Said Iravani. Ameriška televizija CNN je v petek zvečer navedla izjavo neimenovanega visokega predstavnika Irana, da bodo tarča regionalna oporišča katerekoli države, ki pomaga Izraelu pri obrambi pred napadi Irana. Napovedal je okrepitev napadov na Izrael, tarče pa bodo postopoma tudi oporišča držav, ki bodo branile Izrael. Ameriški in izraelski viri so za CNN pred tem povedali, da ameriške sile pomagajo prestrezati iranske rakete, sodelovale pa naj bi tudi nekatere druge države v regiji.