Iran o operaciji Častna obljuba in z novim svarilom

Iranska vojska je danes sporočila, da je z napadom z droni in raketami na Izrael izpolnila vse svoje cilje pri povračilnih ukrepih za napad na njihov konzulat v Damasku. Izrael in ZDA so posvarili, naj se izogneta nadaljnjim ukrepom proti Iranu, in v nasprotnem primeru zagrozili z veliko močnejšim odgovorom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iranski predsednik Ebrahim Raisi je danes posvaril Izrael in njegove zaveznike pred kakršnimikoli »nepremišljenimi« dejanji po iranskem napadu z droni in raketami.

»Če bodo sionistični režim ali njegovi podporniki ravnali nepremišljeno, bodo dobili odločen in veliko močnejši odgovor,« je izjavil po poročanju AFP.

»Operacija Častna obljuba se je od sinoči do danes zjutraj uspešno končala in dosegla vse svoje cilje,« je za državno televizijo pred tem povedal načelnik štaba iranskih oboroženih sil Mohamad Bagheri.

V Teheranu so napad označili kot dejanje samoobrambe in odgovor na izraelsko uničenje iranskega konzulata v Damasku 1. aprila, pri čemer sta življenje izgubila tudi dva visoka poveljnika iranske revolucionarne garde.

Bagheri je dejal, da sta bila tarča povračilnega napada obveščevalni center in letalska baza, iz katere so po navedbah Teherana vzletela izraelska letala F-35 in napadla konzulat v Damasku.

»Oba centra sta bila precej uničena in onemogočena,« je dejal Bagheri, čeprav Izrael trdi, da je napad povzročil le manjšo škodo.

Bagheri je poudaril, da je zanje ta operacija končana in da je ne nameravajo nadaljevati. Pri tem je še pozval Izrael, naj se izogne nadaljnjim ukrepom proti Iranu, saj da bi ti povzročili veliko večji odziv.

K temu, naj ne sodelujejo v nobeni od izraelskih akcij proti Iranu, je pozval tudi ZDA.

»Prek švicarskega veleposlaništva smo Ameriki poslali sporočilo, da njihova oporišča ne bodo varna, če bodo sodelovala z Izraelom pri naslednjih morebitnih akcijah,« je pojasnil.

Vodja iranske revolucionarne garde Hosein Salami je pozdravil tako imenovano omejeno operacijo in ocenil, da je bila uspešnejša od pričakovanj. Obenem je tudi sam opozoril na protinapad, če bo Izrael napadel iranske interese ali posameznike.

Iran je v soboto z več kot 300 droni in raketami napadel Izrael. V napadu je bilo po navedbah izraelske vojske ranjenih najmanj 12 ljudi, smrtnih žrtev ni bilo.