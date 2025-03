Invazija mušic v Toskani! Mesto v paniki, turizem ogrožen - sledi lahko še invazija pajkov (FOTO)

V italijanskem mestecu Orbetello na jugu Toskane se prebivalci soočajo z invazijo mušic, ki so preplavile domove, ulice in avtomobile. Insektom, ki močno spominjajo na komarje, a ne pikajo, ni mogoče ubežati. Zaradi vse hujših težav domačini zahtevajo razglasitev izrednih razmer.

Mušice so posledica ekološkega neravnovesja v bližnji laguni, kjer je zaradi povečane količine alg prišlo do množičnega pogina rib. Ker so ribe naravni plenilci mušjih ličink, se insekti zdaj nemoteno razmnožujejo. Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko sledila tudi invazija pajkov, saj se ti hranijo z mrtvimi mušicami.

Turizem je ključni vir prihodkov za mesto s 15.000 prebivalci, zato domačini iščejo hitre rešitve, da bi preprečili upad obiskovalcev. Prvi turistični val pričakujejo že med veliko nočjo in prvomajskimi prazniki. Lokalni prebivalci so začeli zbirati podpise za peticijo, s katero pozivajo oblasti k takojšnjemu ukrepanju in sanaciji lagune.