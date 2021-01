Invalid plezal na nebotičnik

Večkratni azijski prvak

250 metrov je dosegel v mrazu in vetru.

Nesreča mu ni odvzela poguma in vztrajnosti.

Invalidi nismo šibki, ne želimo pomilovanja, poudarja, ki je dokazal, da ga kljub usodni prometni nesreči pogum ni zapustil: še več, postal je navdih mnogim, ki jih je nesreča prikrajšala za številne užitke in priložnosti v življenju, pri tem pa pomembno prispeval tudi k dobrodelnosti.Kot prvi v Hongkongu se je namenil splezati na vrh 320 metrov visokega nebotičnika Nina Tower, medtem ko je bil privezan za invalidski voziček: čisto do vrha mu ni uspelo, a ni njegov dosežek zato nič manj osupljiv. Kljub močnemu vetru in mrazu se je povzpel do 250 metrov višine, nadaljevanje podviga pa se mu je zdelo nevarno, zato se je odgovorno ustavil. In požel aplavz ter občudovanje navzočih, ne nazadnje se je na vrtoglavi višini lahko zanesel le na vrv ter svoj pogum in močne roke, pripoveduje: »Pri plezanju na gore pa se lahko oprimeš kamnov in lukenj, vedno se lahko znajdeš in si olajšaš pot navzgor. Steklena površina pa je ena sama ovira.«Tako je pojasnil štirikratni azijski prvak v plezanju, ki se je tudi na svetovni lestvici povzpel na visoko osmo mesto, zdaj pa upa, da je z zadnjim dosežkom vlil nekaj upanja vsem tistim, ki jim je sreča v življenju obrnila hrbet. Tudi njemu jo je, leta 2011 je doživel prometno nesrečo, po kateri je ostal hrom od pasu navzdol, kljub temu pa se ni odpovedal svoji prvi ljubezni: plezanju. Le da se je moral naučiti nove tehnike, invalidski voziček je pač zdaj ves čas njegov spremljevalec, z njim je bil tudi že na 485 metrov visoki vzpetini Lion Rock. »Tako si lahko še vedno uresničujem sanje in počnem tisto, kar imam najraje. Ne želim si le živeti, hočem uživati v življenju. Vsakdo lahko doseže to, kar sem jaz. Vsakdo ima v življenju priložnost, da zablesti,« poudarja Lai.S svojim podvigom je, kot rečeno, bogato prispeval k dobrodelnosti, kar 600.000 evrov je zbral za tiste, ki imajo poškodovano hrbtenico.