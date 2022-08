Internet celo na najvišji afriški gori

Kdor bo osvojil Kilimandžaro, bo o dosežku lahko v hipu obvestil svoje bližnje: no, za zdaj bo mogoče s svetom komunicirati le na 3700 metrih višine, a že do konca leta naj bi bil internet dostopen na samem vrhu najvišje afriške gore, na 5895 metrih.

Na vrh veliko varneje

Kilimandžaro je izredno pomemben za tanzanijski in kenijski turizem. FOTO: Katrina Manson/Reuters

Tanzanijske oblasti so tako razodele ambiciozni načrt, s katerim želijo plezalcem omogočiti kar se da nepozabne izkušnje, internet pa jim obenem zagotavlja tudi varnost ob morebitnem klicu na pomoč. Naložba v širokopasovno omrežje pri taboru Horombo Huts na nadmorski višini 3270 metrov, ki so ga uradno odprli v torek, se bo zanesljivo splačala, ne nazadnje je turizem na Kilimandžaru pomemben vir dohodka tako za Tanzanijo kot sosednjo Kenijo, goro si namreč vsako leto prizadeva osvojiti okoli 35.000 nadobudnežev. Pristojni trenutek označujejo za prelomen in zgodovinski, prinesel bo številne prednosti tako za plezalce kot njihove pomočnike, ki bodo zdaj varnejši. Tisti, ki osvojijo vrh, pa bodo lahko domačim takoj sporočili veselo novico in se tako kosali s plezalci na Mount Everest: na najvišji gori sveta lahko že nekaj časa dostopajo do brezžičnega interneta in električnih generatorjev ter uporabljajo pametne fotografije, prek katerih delijo vesele utrinke in po potrebi pokličejo pomoč, še poroča britanski The Guardian.

5895 je visok Kilimandžaro.

Kot rečeno, bo svetovni splet na voljo tudi na samem vrhu, in sicer do konca letošnjega leta, Kilimandžaru, ki spada pod narodni park in tudi na seznam Unescove dediščine, pa se obetajo še druge spremembe. Prav tako za okrepitev turistične panoge, načrtujejo namreč gradnjo žičnice po južni strani gore, a projekta verjetno ne bodo mogli speljati brez negodovanja številnih plezalcev in okoljevarstvenikov, ki so že napovedali proteste.