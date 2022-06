Inflacija visoka kot v najhujšem obdobju v moderni zgodovini

Inflacija v ZDA je bila maja višja od pričakovanj in je dosegla 8,6 odstotka, kar je največ po letu 1981.

Mnogi ekonomisti in vlagatelji so razočarani, saj so bili podatki glede inflacije v ZDA za mesec april bolj spodbudni in so že nakazovali na zaustavitev rasti.

Glede na trdovratno inflacijo se nekateri sprašujejo, ali se v ZDA morda ponavlja zgodovina in ali se je ameriška centralna banka (Fed) kaj naučila iz obdobja t. i. Velike inflacije (ang. The Great Inflation), ki je trajalo kar 17 let?