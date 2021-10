Infektologinja o delti pri otrocih: opažajo te neobičajne simptome

Smo sredi četrtega vala pandemije covid 19, okužbe pa v tem valu naraščajo tudi med otroki in najstniki. Hrvaška pediatrinja in infektologinja Lorna Stemberger Marić je za Jutarnji list razkrila, da za zdaj še ne beležijo večjega porasta hospitalizacij zaradi okužb s koronavirusom, a da že opažajo nekatere posebnosti.



Opažajo, da imajo otroci dlje časa vročino in da imajo več simptomov, kot so jih imeli v prejšnjih valovih. Imajo tudi hujše respiratorne simptome, a za zdaj, vsaj pri naših južnih sosedih je tako, ni bilo treba nobenega izmed obolelih priključiti na kisik ali respirator. Pojasnjuje, da kljub temu, da nove študije ne kažejo, da bi med otroki naraščalo število hospitaliziranih, je statistično možno, da bo število težjih potekov bolezni pri otrocih večji, ker je tudi več okuženih.



Infektologinja pravi, da so najpogostejši simptom različice delata pri otrocih glavobol, bolečine v grlu, izcedek iz nosu in vročina. Kašelj, izguba vonja in okusa, pa nista tako pogosta simptoma.



Ob tem dodaja, da je od pridruženih bolezni odvisno, kako hudo obliko bolezni bodo imeli otroci. »Čeprav so študije na začetku kazale, da bi bila okužba z delta različico pri otrocih hujša, nove študije kažejo, da se kljub večjemu število okužb, število težkih potekov bolezni pri otrocih in najstnikih ne povečuje.«

Na kaj morajo biti pozorni starši?

Glede več organskega vnetnega sindroma, zaradi katerega je lansko leto na Hrvaškem umrl 11-letni deček, je dejala, da ni še povsem jasno, a da se ta običajno pojavi pri enem odstotku otrok, pri katerih so potrdili okužbo s Sars-CoV-2. Najpogosteje se pojavi pri otrocih starih od šest do deset let in nekoliko pogosteje pri dečkih kot deklicah. Pri naših sosedih so do zdaj zabeležili 85 takšnih primerov. »Bolezen se razvija netipično in v nekaj dneh, običajno od štiri do šest tednov po prebolelem covidu. Pogosto otroci sploh ne vedo, da so covid preboleli, saj niso imeli simptomov. Infekcijo potrdijo s pregledom protiteles v krvi.«



Povedala je še, da je pri najmlajših opažajo tudi bolečine v trebuhu, prebavne težave, diarejo, vnetje oči in izpuščaje. Zdravnica starše opozarja, da so po prebolelem covidu pozorni na vsako slabše počutje otroka in na morebitne dihalne težave.



Spregovorila je tudi o dolgem covidu. Zanj so značilni številni simptomi od kašlja, bolečin v prsih in trebuhu, kratka sapa, glavobol, utrujenost, slabše kognitivne sposobnosti in občutek megle v glavi, težave pri koncentraciji in še bi lahko naštevali. V zagrebški kliniki, so obravnavali 20 otrok s takšnimi posledicami. Vsem, ki so jih obravnavali in jim pomagali, so simptomi izginili po pol leta.



