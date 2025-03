Indijci so pozdravili prihod pomladi

V petek, 14. marca, je v Indiji potekal najbolj pisan festival, Holi. Predstavlja zmagoslavje dobrega nad zlim, prihod pomladi in zaključek zime. Praznik je tudi prošnja za boljšo letino in traja dan in noč. Prvi večer se imenuje Chhoti Holi ali Holika Dahana, dan pa Rangawali Holi ali Phagwa. Holi je običajno na zadnjo luno meseca Phalguna. Ponekod ga praznujejo po več dni skupaj.

Gre za enega največjih indijskih festivalov, ko se milijoni vračajo v svoje domače kraje, da bi praznovali z najdražjimi. Poteka v čast božanski ljubezni hindujskih božanstev Radhe in Krišne, najbolj burna praznovanja pa potekajo v severnih mestih Mathura in Vrindavan, ki naj bi bila njuna rojstna kraja.

Z dogodka je težko priti neobarvan.

Del dogajanja je zažiganje demonke Holike; zgodba sloni na legendi o Krišni, ki ga je bilo sram, da je temnopolt, in se je bal, da se njegova srčna izbranka zaradi barve kože ne bo hotela poročiti z njim.

Med praznikom so trgovine in uradi zaprti, ljudje pa se, oblečeni v pisana oblačila, podajo na ceste ter tam posipajo drug drugega z barvnimi praški, polivajo obarvano vodo ter pojejo in plešejo. Vsaka barva ima svoj pomen: rdeča predstavlja ljubezen in plodnost, modra je barva junaka Krišne, rumena je barva kurkume in zelena barva pomladi in novih začetkov. Praznik je postal priljubljen po svetu, tudi v Evropi, kjer najpogosteje po klubih in v bazenih organizirajo praznovanja, podobna indijskim.

Glavni del festivala je obmetavanje z barvami.

Državljanom je v petek voščil tudi indijski premier Narendra Modi. »Želim vam srečen Holi. Ta festival, prežet z radostjo in srečo, bo v življenje prinesel novo navdušenje in energijo. Poglobil bo barve enotnosti med kmetovalci,« je sporočil na družbenem omrežju.

Po koncu dogajanja se udeleženci umijejo in obiskujejo prijatelje in sorodnike. Turistične agencije tujce, ki pridejo na dogodek, pogosto opozorijo, naj se pred udeležbo namažejo z mastnimi kremami, saj prazničnih barv ni tako preprosto odstraniti s kože.