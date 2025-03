Indija v boj z gorami smeti, odpadki vidni kilometre daleč

Indijska prestolnica New Delhi je napovedala, da bo do prihodnjega leta očistila eno svojih največjih odlagališč odpadkov v sklopu načrta za odpravo neurejenih smetišč, ki kazijo obzorje tega velemesta. Na širšem območju Delhija živi približno 32 milijonov ljudi, pomanjkljivo ravnanje z odpadki pa je povzročilo nastanek ogromnih smetišč, kjer se odpadki kopičijo do 60 metrov visoko in so vidni kilometre daleč.

Samovžigi

V poletnih mesecih zaradi visokih temperatur pogosto pride do samovžigov odpadkov, kar povzroča strupene požare, ki v zrak sproščajo nevarne kemične hlape in ogrožajo prebivalce bližnjih sosesk.

Okoljski minister New Delhija Mandžinder Singh Sirsa je sporočil, da trenutno potekajo dela za predelavo in odstranjevanje odpadkov na enem največjih mestnih smetišč – Bhalswa na severnem obrobju mesta. »Do konca leta bo količina odpadkov na lokaciji Bhalswa zmanjšana do te mere, da ne bo več vidna od daleč,« je dejal. »Naš končni cilj je zagotoviti, da v mestu ne nastanejo nova smetišča.«

V bližini deponije živijo tisoči najrevnejših prebivalcev New Delhija, ki so se tja preselili v iskanju dela.

V bližini smetišča Bhalswa živijo tisoči najrevnejših prebivalcev, ki so se tja preselili v iskanju dela. Po besedah ministra bodo do marca prihodnje leto odstranili vse odpadke s tega območja, nato pa se bo podobna sanacija začela še na dveh glavnih mestnih smetiščih.

Delhi vsak dan ustvari več kot 11.000 ton komunalnih odpadkov, pri čemer jih je več kot štiri milijone zgolj na odlagališču Bhalswa. Nepredelani gospodinjski odpadki v poletni vročini pogosto zagorijo, pri čemer nastaja presežek metana, kar dodatno poslabšuje kakovost zraka v že tako onesnaženih indijskih mestih.