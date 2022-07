Indija še vedno pod vodo

Monsunsko deževje že nekaj tednov ne prizanaša Indiji: hude poplave in zemeljski plazovi so vzeli več kot 230 življenj, prizadetih pa je več kot milijon ljudi.

Najhuje je v zvezni državi Asam, kjer je po zadnjih podatkih umrlo 160 ljudi, v Manipurju je bil zemeljski plaz usoden za skoraj 50 ljudi, v zvezni državi Meghalaja pa jih je zaradi poplav in plazov umrlo 20. V mestu Itanagar v zvezni državi Arunačal Pradeš je umrlo 47 ljudi, najmanj 14 pa jih še pogrešajo. V Indiji je popolnoma uničenih 16.000 hiš, več tisoč so jih evakuirali, dolgoročne posledice poplav pa jih bo čutilo več kot milijon. Nekatere dele države je sicer, kot so povedali, blagoslovilo le deževje, ki bo ublažilo posledice suše, a škoda, ki so jo povzročili poplave in plazovi, je za zdaj še nepredstavljiva, zadeve pa se niso umirile že od sredine junija.

Napoved je za severovzhod države sicer nekoliko milejša, v prihodnjih dneh pa bi lahko znova močneje deževalo na zahodu in severozahodu, kjer tako trepetajo pred hudimi posledicami. Spomnimo, poplave so pred časom povzročile pravo katastrofo v sosednjem Bangladešu, kjer nujno pomoč zdaj potrebuje več kot sedem milijonov ljudi.