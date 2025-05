Indija in Pakistan drug drugega obtožujeta kršenja premirja

Indija in Pakistan sta se danes medsebojno obtožili kršenja prekinitve ognja, ki sta ga državi sklenili v soboto.

Indijsko zunanje ministrstvo je obtožilo Pakistan večkratne kršitve prekinitve ognja. Indijske oborožene sile so se nato »primerno odzvale«. Medtem pakistansko zunanje ministrstvo zagotavlja, da ostajajo zavezani uveljavitvi prekinitve ognja. »Ne glede na kršitve, ki jih je Indija zagrešila na nekaterih območjih, naše sile razmere rešujejo odgovorno in zadržano,« so zapisali v sporočilu.

Novih obtožb o kršitvi dogovora zaenkrat ni, razmere pa danes ostajajo mirne.

Pakistansko zunanje ministrstvo je danes še sporočilo, da s hvaležnostjo priznavajo konstruktivno vlogo ZDA, ki so skupaj z drugimi prijateljskimi državami podprle nedavni dogovor o prekinitvi ognja, kar je korak k deeskalaciji in regionalni stabilnosti.

Pakistan in Indija sta v soboto po večdnevnem stopnjevanju konflikta zaradi sporne pokrajine Kašmir dosegla dogovor o popolni in takojšnji prekinitvi ognja. Dogovor je najprej naznanil ameriški predsednik Donald Trump, kasneje sta ga potrdila tudi Pakistan in Indija.

Ključno vlogo pri dosegu dogovora naj bi imeli še Savdska Arabija, Velika Britanija, Turčija, Katar in Združeni arabski emirati.

Trump je danes v objavi na portalu Truth Social zapisal, da je »ponosen na močno in neomajno vplivno vodstvo Indije in Pakistana, ker sta imela dovolj moči, modrosti in poguma, da sta v celoti spoznala in razumela, da je čas, da ustavita sedanjo agresijo«.

Dogodek so pozdravili tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas in nemška vlada.