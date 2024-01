Incident v trgovini: pijana starejša delavka napadla mlajšo sodelavko (VIDEO)

V eni izmed trgovini v Zagrebu se je zgodil incident, ko je starejša prodajalka v vinjenem stanju napadla mlajšo sodelavko. Na Facebook strani Halo inšpektor se je tako pojavil posnetek dogodka, na katerem je videti delavko, ki leži na tleh trgovine.

Kot je zapisano v objavi pod posnetkom, se je starejša delavka v vidno vinjenem stanju verbalno in fizično lotila sodelavke, ki je ravno začel delati.

Vmes je prišel izmenovodja z varnostnikom

Umirili so razmere in delavce preizkusili z alkotestom. Mlajša, ki je bila napadena, ni uživala alkohola, starejša pa v preizkus ni želela privoliti. Vmes je prispelo reševalno vozilo, medtem ko se policisti na klic niso odzvali. Vinjena delavka ni bila odpuščena takoj, ampak je bilo to storjeno kasneje. Mlajša prodajalka je zaradi šoka trenutno na bolniškem dopustu.

Iz trgovine so javnosti kasneje poslali opravičilo zaradi incidenta.

.