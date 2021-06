Incident v Franciji, napadel predsednika Macrona (VIDEO)

Francoski predsednikje bil danes med obiskom kraja Tain-l'Hermitage na jugu Francije deležen klofute. Macron se je približal ograji in se hotel rokovati, dobil pa je udarec po obrazu. Macronovi varnostniki so hitro posredovali, nakar je policija prijela dva moška, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Tain-l'Hermitage južno od Lyona je bil druga postaja Macrona na njegovi turneji po državi, med katero je hotel »začutiti utrip naroda«. Incident so posnele televizijske kamere, posnetek pa je potem hitro zaokrožil po spletnih omrežjih.Macron je v omenjenem kraju obiskal srednjo šolo, nato pa se po koncu obiska približal množici, ki ga je klicala. Mlajši moški z brado, ki je imel na sebi zaščitno masko, ga je z levico najprej prijel za njegovo desno roko, z desnico pa mu prisolil zaušnico.Varnostniki so takoj posredovali. Policija je kasneje v povezavi z dogodkom prijela dva moška, ki ju zdaj zaslišujejo, so pojasnili na tamkajšnji policijski prefekturi.Macronova turneja je sicer že namenjena predvolilni kampanji pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto. Po pričakovanjih se bo 43-letni Macron potegoval še za en mandat, vendar pa je daleč od tega, da bi že imel zagotovljeno zmago. Glede na javnomnenjske raziskave je le za las pred skrajno desno voditeljicoMacron želi v naslednjih dveh mesecih obiskati več mest in krajev v državi in se sestati s čim več ljudmi v živo. Predvsem slednje se mu po letu dni omejitev zaradi pandemije covida-19 zdi še posebej pomembno.