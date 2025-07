Incident na taboru slovenskih študentk in študentov, tja je vdrla policija

Antifašistični tabor v organizaciji Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju, ki te dni poteka na območju muzeja Peršman na avstrijskem Koroškem, je danes zaznamoval incident. Tabor je obiskala policija in skušala popisati udeležence, ki naj bi ovirali postopke, poročata avstrijski časnik Kronen Zeitung in tiskovna agencija APA.

Iz kluba so STA sporočili, da je policija »brez provokacije vdrla v tabor in popisala vse prisotne«.

Časnik Kronen Zeitung medtem ob sklicevanju na policijsko upravo avstrijske Koroške navaja, da so policisti v spremstvu zaposlenih zveznega urada za tujce in azil na lokacijo v Železni Kapli prišli na podlagi suma o upravnih prekrških. Ko so skušali identificirati okoli 60 udeležencev tabora, naj bi naleteli na odpor oz. naj bi jih ti tudi fizično napadli.

Razmere naj bi se po poročanju avstrijskih virov dodatno zaostrile, ko so organi pregona skušali vstopiti v muzej, kar naj bi jim udeleženci tabora poskušali preprečiti. Pri tem naj bi bila lažje poškodovana ena oseba, ki so jo ambulantno oskrbeli, na državno tožilstvo v Celovcu pa naj bi proti njej vložili tudi ovadbo zaradi upiranja uradnim organom.

Začasno pridržali tri osebe

Obenem so policisti v skladu z zakonom o tujcih začasno pridržali tri osebe. Dve naj bi odpeljali na policijsko postajo in ju po ugotovitvi identitete izpustili, eno pa naj bi izpustili že na kraju samem, še navaja Kronen Zeitung. Agencija APA medtem poroča, da je policija proti udeležencem tabora vložila več ovadb.

Na policijsko posredovanje so se popoldne ostro odzvali avstrijski Zeleni. Kot je poročala agencija APA, je predstavnica Zelenih za narodne skupnosti v avstrijskem parlamentu, koroška Slovenka Olga Voglauer, v sporočilu zapisala, da je bilo policijsko posredovanje »v vseh pogledih pretresljivo«. »Takšno množično posredovanje na enem najpomembnejših spominskih obeležij Koroške ni le pretirano, ampak tudi nespoštljivo,« je poudarila poslanka Zelenih v avstrijskem parlamentu.

Peršmanova domačija je osrednji muzej narodnoosvobodilnega odpora koroških Slovencev v Železni Kapli na avstrijskem Koroškem. Pripadniki enote SS so v sodelovanju s policijo 25. aprila 1945 na domačiji postrelili enajst civilistov, od tega sedem otrok.