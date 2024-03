Incident na Nizozemskem: moški v kavarni zajel več talcev (FOTO)

Policija v mestu Ede v osrednjem delu Nizozemske je sporočila, da je danes v kavarni v središču mesta prišlo do incidenta, ko je neznan storilec več ljudi zajel za talce, poročajo tuje tiskovne agencije. Evakuirali so približno 150 hiš in zaprli mestno središče. Za zdaj ni znakov, da bi šlo za terorističen motiv.

»V stavbi v središču mesta poteka incident z zajetimi talci, vpletenih je več ljudi,« je v izjavi na omrežju X sporočila policija v mestu Ede z nekaj več kot 100.000 prebivalci, ki leži v osrednjem delu Nizozemske med Utrechtom in Arnhemom.

Lokalne oblasti so sporočile, da je mestno središče zaprto ter da so na kraju dogodka številni policisti in strokovnjaki za eksplozive.

Ni znano, koliko ljudi je vpletenih v incident, lokalni mediji so poročali o štirih ali petih osebah.

Dogajanje pred kavarno Cafe Petticoat.FOTO: Piroschka Van De Wouw Reuters

Policija je sporočila še, da zaenkrat še ni znakov o »terorističnem motivu« za incident. »Vidimo, da je veliko vprašanj o motivu. Zaenkrat nič ne kaže na teroristični motiv,« so zapisali v izjavi na omrežju X.

