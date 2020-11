Incident na letališču, hotel je potovati okužen

Na zagrebškem letališču Franja Tuđmana so policisti pred dnevi ujeli 59-letnega moškega, ki je hotel potovati, kljub temu da je okužen z novim koronavirusom, poroča 24sata. Po podatkih policije je na potniško območje prispel okoli 6.30. Po pregledu zdravstvene dokumentacije so ugotovili, da je pozitiven na novi koronavirus in da bi moral biti doma v samoizolaciji.



Moškega so izolirali od drugih potnikov na letališču in ga z reševalnim vozilom odpeljali domov. Po njegovem okrevanju ga bodo ovadili zaradi suma širjenja in prenosa nalezljive bolezni.