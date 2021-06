Incident na Hrvaškem otoku: nanju so se spravili na plaži (VIDEO)

Na hrvaškem otoku Drvenik Veli je v sredo prišlo do prepira med dvema kopalkama in moškim ter njegovimi gosti iz Češke, poroča Jutarnji List. Moški in češka turistka so trdili, da je plaža njegova last, od dveh kopalk, ki sta prišli na plažo, pa so zahtevali, da plažo zapustijo. Ena od kopalk je bila priča splitska pisateljica in novinarka, ki je moškemu hotela pojasniti, da lahko plažo uporabljajo prav vsi, saj ta ne more biti zasebna last. Šestmetrov obmorskega pasu namreč predstavlja javno dobro in si ga ne more lastiti nihče.»Dame, dame, kako ste prišle na plažo? Peš?« jih je spraševal po mobitelu, ko pa mu je novinarka zagrozila, da bo končal v medijih, se je nanjo vsul plaz žaljivk in kletvic. No, daj, daj me v medije, daj, daj me! Najprej pa pojdite v kataster in preverite, ali je to moja zasebna plaža. /.../. Spravi se z moje plaže, je*** ti ma***! Dajte me v medije! Dajte me v medije!« je vpil.Posredovati je morala celo policija, ki je z gliserjem prispela iz Šolte. »Zakaj? Zaradi dveh deklet, ki sta noge namakali v morje,« se je jezila novinarka.