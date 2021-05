Incident blizu Vukovarja: ob obletnici pokola pozivali k ubijanju (VIDEO)

Padli so v zasedo Pokol v Borovem selu se je zgodil 2. maja 1991. V noči na 2. maj sta dve policijski patrulji odšli v Borovo selo, ker so ob cesti opazili izobešeno srbsko zastavo, da bi jo odstranili. Na policiste so streljali iz stanovanjske hiše. Dva policista sta bila ranjena, a sta pobegnila, dva pa so hrvaški Srbi zajeli. Naslednji dan se je proti Borovemu selu odpravil avtobus s hrvaškimi policisti, da bi osvobodili zajeta kolega. Padli so v zasedo, pri tem pa je umrlo 12 policistov, 23 je bilo ranjenih. Najstarejši padli policist je bil star 36 let, najmlajši 20.

Na pravoslavno veliko noč in obletnico poboja 12 hrvaških policistov se je v Borovem selu nedaleč od Vukovarja zgodil incident, ki je zgrozil Hrvaško. Potem ko so ob spomeniku, kjer so Srbi pred 30 leti pobili hrvaške policiste, položili venec, se je skupina okoli 20 moških sprehodila po mestu ter vzklikala in pela: »Oj, hrvaška mati, Srbe bomo klali!«Občina Borovo je objavila videoposnetek približno 20 moških, ki so okoli 6.30 vzklikali protisrbska gesla in pozivali na uboj Srbov. Spremljalo jih je policijsko vozilo in prav to je zmotilo mnogi, ki jim ni jasno, zakaj policija ni ukrepala. Policija je za hrvaške medije pojasnjevala, da jih je policijsko vozilo spremljalo, da bi ugotovilo vse elemente nezakonitega delovanja. Moški naj bi bili iz različnih delov Hrvaške. Portal index.hr poroča, da so bili pripadniki skupine Bad Blue Boys, večina naj bi jih prišla iz Zagreba.Po poročanju nekaterih medijev je policija okoli 10 ljudi aretirala, potem ko je prejela več klicev. Prijete moške verjetno čaka obisk sodnika za prekrške.