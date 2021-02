Imunolog o ruskem cepivu: ima eno pomanjkljivost

V boju z virusom sars-cov-2 zadnja dva meseca pomagajo tudi cepiva. V Slovenijo uporabljamo tri, ki jih je odobrila Evropska agencija za zdravila. Kaj pa rusko in kitajsko cepivo?



Kot piše Jutarnji list, je virusni imunolog Luka Čičin Šain iz nemškega centra za imunološke raziskave pozval hrvaške državljane, da se cepijo s cepivom, ki je na razpolago: »WHO je priporočil, da je vsako cepivo, ki ima zaščito boljšo od 50 odstotkov, dobro in da ni treba delati razlik med njimi. Anomalija pa je, da je Pfizerjevo cepivo zelo učinkovito, zato se ustvarja mnenje v javnosti, da cepivo Astrazenece ni dovolj dobro. Ne bi se strinjal, da ni dobro, pač pa, da so ostala cepiva zelo, zelo dobra.«



Strokovnjaki pa si še vedno belijo glave, ker za rusko cepivo ni dostopnih rezultatov kliničnih raziskav. »Transparentnost ni dovolj dobra, da bi vedeli, kako so potekale raziskave. Oni trdijo, da je le malo reakcij, kar preseneča. Pričakovali bi, da je podobno kot pri Astrazeneci.« Dodal je, da ima eno prednost: »Uporablja kombinacijo dveh adenovirusov – to so formule, ki jih uporabljajo pri Johnson&Johnson in nekaterih kitajskih cepivih. To je tisti protein iz koronavirusa, ki cepivo dela močnejše.«



Po njegovem pa ima en velik problem: »Oba adenovirusa 25 in 26 sta humana adenovirusa, ki lahko povzročita veliko težav ljudem. Tistim ljudem, ki imajo težave z imunskim sistemom. Pri njih bi lahko bila adenovirusna infekcija smrtonosna. To je cepivo, ki prihaja z večjim tveganjem, a za zdravega človeka verjetno ne bo težav.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: