Imel je čuden občutek, ko je videl posnetek, ga je skoraj kap (VIDEO)

Včasih je bolje, da česa ne opazimo. Nekaj podobnega si verjetno misli avstralskiprofesionalni surfer Matt Wilkinson (32), ki se mu ni niti sanjalo, da mu je med srfanjem tik za petami meter in pol dolg morski pes. Je pa srhljive trenutke ujela kamera na dronu, ki je del sistema za opozarjanje pred morskimi pošastmi.



Matt je za veliko nevarnost, ki mu je pretila v vodah ob obali Balline v Avstraliji, izvedel šele, ko si je ogledal videoposnetek. Da ga morski pes ni napadel, se verjetno lahko zahvali prav dronu s kamero, ki je po nekaterih domenvah prestrašil ali pa zmotil žival, da ni napadla surferja.



»Zdelo se mi je, da sem slišal zvok njegovega repa in sem se obrnil, a nisem nič videl. Imel sem čuden občutek, a sem se prepričal, da je vse v redu,« je povedal za avstralske medije. Ob pogledu posnetka pa se mu je skoraj ustavilo srce. »Vide ti je, kot da se je že pripravljal, da zagrize, a si je nato zaradi mojih smrdljivih nog premislil,« se je pošalil. Do šale pa ni bilo moškemu, ki je upravljal dron in je lahko le nemočno opazoval, kako se morski pes pripravlja na napad na Matta. »Čutil sem strah, ko sem gledal, kako prihaja iz globine in začenja krožiti okoli Matta,« je povedal Beau Monks iz organizacije Surf Life Saving NSW.