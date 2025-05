Ime, ki ga izbere papež, pove veliko o njem: Frančišek je skromen, Pij tradicionalist

Ko se bo iz dimnika Sikstinske kapele v Vatikanu pokadil beli dim, bomo dobili novega papeža, ki bo na čelu Rimskokatoliške cerkve nasledil izredno priljubljenega Frančiška. Ena prvih nalog, ki bo izbranca doletela, bo izbira papeškega imena. To pa v sebi skriva globoko simboliko in je že prvi namig o tem, v katero smer bo novi papež popeljal Cerkev. Ime, ki ga izbere, je namreč pogosto povezano z določenimi vrednotami, zgodovinskimi osebnostmi ali prejšnjimi papeži, ki so zaznamovali zgodovino Rimskokatoliške cerkve.

Najbolj priljubljen je Janez

A papeži si novih imen niso izbirali od nekdaj. V prvem tisočletju so namreč uporabljali kar svoja krstna imena, prva izjema je bil Merkurij, za papeža je bil izvoljen v 6. stoletju, zaradi poganskega izvora svojega imena pa je raje izbral ime Janez II.

Praksa spreminjanja imen se je nato dokončno uveljavila v 11. stoletju, ko so papeži, predvsem tisti nemškega porekla, začeli izbirati imena zgodnjih cerkvenih očetov, da bi tako označili kontinuiteto. Najpogosteje uporabljeno ime je Janez, ki je bilo izbrano kar 23-krat, sledita pa mu Benedikt in Gregor, obe sta bili izbrani po 16-krat.

V sodobnejšem času papeži izbirajo imena, ki nakazujejo smer njihovega pontifikata. Tako je na primer papež Frančišek izbral ime po svetem Frančišku Asiškem, kar je simboliziralo njegovo zavezanost skromnosti, ljubezni do vseh bitij in skrbi za marginalizirane, vse troje je ostalo rdeča nit njegovega papeževanja do zadnjega trenutka.

Papež Benedikt XVI je izbral ime v čast Benediktu XV, ki je vodil Cerkev med prvo svetovno vojno, in svetemu Benediktu iz 6. stoletja, ustanovitelju zahodnega meništva. Njegov namen je bil oživiti vero v Evropi.

Inocenc ni več primeren

Izbira imena lahko tudi odraža željo po nadaljevanju reform. Papež Janez Pavel I. je leta 1978 izbral prvo sestavljeno ime, da bi počastil Janeza XXIII., ki je odprl Drugi vatikanski koncil, in Pavla VI., ki ga je zaključil. Njegov naslednik, poljski kardinal Karol Wojtyła, je izbral ime Janez Pavel II., kar je nakazovalo na to, da bo reforme nadaljeval, pa tudi odprtost do drugih ver.

Nekatera imena so zaradi zgodovinskih konotacij iz uporabe tudi izginila. Med njimi ime Inocenc, ki je zaradi škandalov, povezanih z zlorabami, postalo neprimerno. Podobno velja tudi za ime Pij, ki je povezano s tradicionalizmom in nasprotovanjem reformam, zato ga v sodobnem času ni priljubljeno. Zadnji Pij, in sicer XII., je bil na čelu Rimskokatoliške cerkve med letoma 1939 in 1958. Morda pa novega dobimo prav te dni.