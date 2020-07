Imate izpuščaj? To je lahko prvi simptom covida 19

Strokovnjaki vsak dan vedo več o novem koronavirusu, ki je pahnil svet v pravo krizo. Iz dneva v dan odkrivajo nove simptome in znake okuženosti. Novemu simptomu, izpuščaju v ustih , se je zdaj pridružil še eden. Strokovnjaki londonskega King's Collegea razkrivajo še en pomemben simptom okuženosti. Poleg visoke temperature, kašlja ter izgube vonja in okusa naj bi se pojavil tudi značilen izpuščaj.V študiji, v kateri je sodelovalo 336.000 bolnikov iz Velike Britanije, se je pokazalo, da jih je imelo 8,8 odstotka izpuščaje (skoraj 30.000), v 17 odstotkih pa je bil to prvi simptom bolezni. Nato so naredili še dodatno raziskavo, ki je zajela približno 12.000 bolnikov z izpuščaji.Izpuščaji so različnih oblik, a najpogosteje v obliki rdečega odtisa ali pordelih krogov. Pojavljajo se na različnih delih telesa, najpogosteje na komolcih, kolenih, nogah in rokah, pa tudi kot posamezni izpuščaji na nožnih prstih in na rokah.