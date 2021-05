Imate iphone? Facebook in instagram utegneta postati plačljiva

Mobilni operacijski sistem ios jo je z zadnjo nadgradnjo (različica 14.5) nekoliko zagodel razvijalcem aplikacij. Poleg novih čustvenčkov in prepoznave obraza (tako imenovani 'face ID'), ko uporabnik nosi obrazno masko, prinaša zadnja različica še več možnosti nadzora nad zasebnostjo. Apple je prisilil razvijalce in obstoječe lastnike aplikacij, da od uporabnika pridobijo dovoljenje, ko želijo njihove podatke deliti z oglaševalci ali drugimi spletnimi stranmi (denimo v primeru ciljnega oglaševanja, na podlagi spola, starosti, poti gibanja in podobno).

​Novost povzroča sive lase številnim lastnikom aplikacij, med njimi Facebooku, ki ima v lasti tudi instagram (mnogi uporabljajo njegovo aplikacijo za izmenjevanje sporočil messenger). Uporabnik mora v vseh teh aplikacijah potrditi, da se strinja s sledenjem in deljenjem podatkov. Pri Facebooku so že napovedali, da se bo uporabniku čez ves zaslon prikazalo izobraževalno sporočilo, da te podatke potrebujejo in delijo zato, da so oglasi prikrojeni uporabnikovim potrebam, da s tem podpirajo podjetnike in da se s tem ohranjajo aplikacije brezplačne.



​Utegne to biti konec brezplačnih facebooka in instagrama za imetnike Applovih mobilnih telefonov?

