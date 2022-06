Imamo nov razlog za skrb? Koronavirus se močno širi med glodavci

Netopirji in luskavci niso edina živalska vrsta, ki lahko širi novi koronavirus. Tudi glodavci, kot so podgane, miši in voluharji, prenašajo virus in lahko z njim okužijo celo druge vrste. Tako so na Švedskem odkrili posebno vrsto koronavirusa med rdečehrbtnimi voluharicami in ga poimenovali grimsö (po lokaciji odkritja). Kot piše Science Alert, še ni povsem jasno, ali razširjenost virusa med to živalsko vrsto lahko pomeni grožnjo tudi za človeka. »Na podlagi naših opazovanj in prejšnjih koronavirusov, ki smo jih odkrili med voluharji, pa moramo vsekakor še naprej spremljati razvoj koronavirusa med divjimi glodavci,« je povedal virolog Åke Lundkvist z univerze v Uppsali.

Nevarnost bi voluharji za človeka pomenili predvsem zato, ker se glodavci na Švedskem pred neugodnimi razmerami pogosto zatekajo v zgradbe,glodavci lahko namreč tovrstne viruse prenesejo tudi na ljudi.

Na Švedskem so tako odkrili novi betakoronavirus in ga zaznali v 3,4 odstotka vzorca, o razširjenosti virusa med voluharji pa sicer poročajo tudi iz drugih evropskih držav, iz Francije, Nemčije in Poljske. »Če nas je covid 19 česa naučil, potem je to, da potrebujemo povečan nadzor nad boleznimi prostoživečih živali, da bi preprečili nadaljnje izbruhe.«