Ima nova ameriška administracija proruska stališča? Iz Kremlja prišel jasen odgovor

Kremelj je danes zavrnil trditve, da ima nova ameriška administracija proruska stališča, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump nedavno ostro kritiziral ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

»Mislim, da je to napačen vtis,« je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov v odzivu na vprašanje novinarjev, ki so ga povprašali za komentar trditve, da je ameriška administracija »postala proruska in protiukrajinska«. Iz Washingtona so namreč ta teden prišli ostri napadi na Zelenskega. Trump je ukrajinskega predsednika označil za diktatorja, krivdo za vojno v Ukrajini pa pripisal Kijevu.

Po mnenju Peskova je razumljivo, da nihče ne more ostati ravnodušen, če Ukrajina zavrača politična pogajanja o miroljubni rešitvi in nima interesa za vzpostavitev miru. »Ker le malokdo lahko ostane ravnodušen, se to seveda odraža v čustvenih izjavah,« je po poročanju ruskih tiskovnih agencij dejal Peskov, kot povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Dmitrij Peskov FOTO: Maxim Shemetov Reuters

Srečanje Trumpa in Putina

Glede možnosti prihodnjega srečanja med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in Trumpom pa je Peskov dejal, da se obe strani strinjata o »nujnosti takšnega srečanja«, kar je bilo potrjeno tudi na srečanju visokih ameriških in ruskih predstavnikov v torek v Rijadu v Savdski Arabiji.

Peskov je ob tem poudaril odločenost, da se obe strani na to srečanje temeljito pripravita, da bi zagotovili kar največjo učinkovitost pogovorov, poroča dpa.

Trump je po nastopu mandata prejšnji mesec korenito spremenil zunanjo politiko ZDA v povezavi z Ukrajino, od katere v zameno za vojaško in drugo podporo zahteva dostop do redkih zemelj in naravnih bogastev. Hkrati je odpravil politiko mednarodne izolacije Rusije. To je povzročilo zaskrbljenost tako v Ukrajini kot v Evropi.

