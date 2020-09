Igralnica odprtih rok do najstnikov

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Eden od njih je brez težav 42-krat sodeloval pri ruleti. FOTO: Lacheev/Getty Images

12

let je štela njihova najmlajša gostja.

Igre na srečo so zasvojljive, mlade možgane pa priložnost za hiter dobiček pritegne še hitreje. Prav zato so avstralske oblasti skočile na noge ob vesti, da je igralnica v Sydneyju večkrat dovolila vstop mladoletnim in jim med brezumnim zapravljanjem denarja stregla celo alkoholne pijače.The Star v Sydneyju bo plačal okoli 50.000 evrov globe zaradi nespoštovanja zakonov, nič dobrega se ne obeta niti staršem dvanajstletnice, ki so hčer celo načrtno vtihotapili v igralnico in jo spodbujali k sodelovanju v igrah na srečo! Varnostne kamere so pokazale odrasla, ki sta v gneči spretno zakrila hčer, da je lahko odkorakala mimo nepozornih varnostnikov na vhodu, oče in mati pa sta dekle pozneje tudi pridno zalagala s kovanci, ki jih je marljivo metala v igralni avtomat in zapravljala. Večkrat jih je postreglo osebje igralnice, nihče od zaposlenih pa se ni obregnil ob dekletovo starost, so bili pozneje besni policisti in inšpektorji, ki so sklenili vzeti The Star pod drobnogled. In ugotovili še številne druge nezakonitosti.Denimo, da so pred časom gostili 17-letnika, ki je pri njih brez težav odigral 22 partij pokra, kar 42-krat je sodeloval tudi pri ruleti. In zapravil seveda goro denarja, pri tem pa užival alkohol. Podobno šestnajstletnica, ki je vso svojo žepnino in še kaj pustila v igralnici, ustavili pa so jo šele takrat, ko je poskusila vstopiti v nočni klub, ki je povezan z igralnico. Avstralske oblasti so napovedale strožji nadzor nad svojimi igralnicami, tenko pa bodo piskali tudi starši 12-letnice.