Igor po napadu medveda pri Fužinah: Grizel me je, bil sem v šoku

Vse v nekaj sekundah

Na cesti Reka–Zagreb pri Fužinah je v sredo dopoldne medved napadel in poškodoval pet avtomobilov. Nobeden izmed voznikov ni bil poškodovan, je pa kosmatinec naredil veliko škodo na vozilih.»Imel sem odprto okno, medved me je grizel. Bila sva največ meter oddaljena drug od drugega. Bil sem v šoku,« je za dnevnik.hr povedal. »Kar se je zgodilo zjutraj je neverjetno, to srečanje si bom zapomnil za vse življenje,« pa je dejal za 24sata.hr. Dodal je, da se je že najmanj 10-krat iz oči v oči srečal z medvedom, ko je kolesaril ali bil na sprehodu, ter da doslej nikoli ni bilo težav, saj so se medvedje običajno oddaljili, ko so ga zagledali.V sredo okoli 6.30 je Perković med vožnjo približno na razdalji 25 metrov zagledal medveda, ki se ni umaknil v gozd, ampak je z veliko hitrostjo začel jurišati proti avtomobilu. Ustavil je, da bi se medved lahko v miru umaknil. Vse se je sicer zgodilo v nekaj sekundah. Začel je trobiti, a tudi to ni odvrnilo kosmatinca. »Kot blazen je skočil na pokrov motorja ter začel z zobmi in šapami trgati dele škode. Refleksno sem prestavil v vzvratno vožnjo in dodal plin ter se ga tako otresel. Padel je na cesto, jaz pa v beg. Ko se je ponovno postavil na noge, je tekel za menoj še kakšnih 30 metrov.«Medved, ki naj bi imel po Perkovićevi oceni okoli 200 kilogramov, je do 13. ure napadel še štiri voznike. Ministrstvo je odredilo njegov odstrel. Lovci so odšli na teren, da ga uspavajo, a ker jih je napadel, so ga ustrelili.Rjavi medvedi so na Hrvaškem zaščiteni, tam pa jih je okoli 1000.