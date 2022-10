Ian pometel Florido: brez elektrike, v ruševinah in odrezani od sveta

Kljub pripravam in številnim opozorilom je orkan Ian, potem ko je zapustil Kubo, kjer je vzel tri življenja, udaril na Floridi in terjal smrtne žrtve: po razpoložljivih podatkih jih je bilo do konca naše redakcije 12, po večini so jo skupili tisti, ki so zanemarili pozive k evakuaciji in so jih usodno ujele poplave.

Razkošna plovila je neprizanesljivo nagrmadil na kopno. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Več kot dva milijona ljudi se je pravočasno rešilo na varno, mnogi pa so kljubovali oblastem in vztrajali doma. Obalna straža in preostale reševalne službe so jim več sto pomagale s streh in iz poplavljenih stavb, za nekatere pa je bilo, kot rečeno, prepozno. Ian je ob jugozahodno obalo Floride iz Mehiškega zaliva udaril v sredo zvečer po srednjeevropskem času kot orkan četrte kategorije s hitrostjo vetra do 240 kilometrov na uro; zaradi stroge gradbene zakonodaje so stavbe, razen lesenih, večinoma kljubovale močnim sunkom, veliko več škode pa je po pričakovanjih povzročila voda, ki jo je orkan prinesel s seboj v obliki valov plime in dežja.

Voda je odnašala mostove in zalivala ceste ter vdirala v domove in druge zgradbe. Najhuje je bilo v mestu Ford Myers, kjer je voda otoka Sanibel in Pine po zrušitvi mostov odrezala od kopnega. Reševalci so s čolni in helikopterji pomagali tistim, ki so zavrnili evakuacijo.

Orkan je bil morda najsmrtonosnejši v zgodovini Floride.

Florida je v ruševinah, se držijo za glavo tamkajšnji prebivalci, več kot dva milijona jih je bilo včeraj še vedno brez elektrike, nekoliko olajšani so le v Tampi, kjer orkan ni udaril z vso silo, kot je bilo sprva napovedano. A se je preusmeril v 200 kilometrov oddaljeni Fort Myers, kjer je z izjemno rušilno močjo uničeval vse pred seboj, razmetaval plovila, podiral električne drogove ter drevesa in prevračal vozila.

Takšna ujma se zgodi vsakih 500 let, vpije guverner Floride Ron DeSantis, predsednik ZDA Joe Biden pa Iana ocenjuje kot najsmrtonosnejši orkan v zgodovini te zvezne države. Škodo ocenjujejo v milijardah, bojijo se, da bo smrtnih žrtev še več, ni še jasno niti, koliko je pogrešanih. Nevarnost zdaj preti Južni Karolini in Georgii, z močnimi nalivi in vetrom bo Ian dosegel tudi severovzhod ZDA.